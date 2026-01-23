Новый участник переговоров РФ и США Грюнбаум: что о нем известно, биография

На прошедших в Кремле переговорах президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа также впервые присутствовал комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб Штатов Джош Грюнбаум. Что о нем известно?

Биография Джоша Грюнбаума

Грюнбаум вырос в ортодоксальной еврейской общине, расположенной в Нью-Джерси. Его дед, переживший Холокост, потерял всю свою семью от рук нацистов.

После нескольких лет учебы в ешиве, он начал свою профессиональную деятельность в семейном бизнесе по импорту продуктов питания. Затем он получил юридическое образование и степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете. Следующие четыре года он проработал в инвестиционном банке Moelis, после чего перешел в инвестиционную компанию KKR.

В его профиле на LinkedIn указано, что он является специалистом по управлению в нестандартных условиях и частным инвестициям в кредитование. Его опыт также охватывает реструктуризацию, слияния и поглощения, а также решение сложных вопросов в кредитных стратегиях компании KKR.

Назначение комиссаром Федеральной службы по закупкам

В январе прошлого года, когда Дональд Трамп стал президентом США, Грюнбаума назначили комиссаром Федеральной службы по закупкам (Federal Acquisition Service, FAS). Это назначение было сделано в рамках Управления служб общего назначения (General Services Administration, GSA).

На начальном этапе своей работы в ведомстве он заявил, что США стремительно приближаются к «крайне негативному финансовому положению», которое, по его мнению, может обернуться крахом американской экономики.

В начале марта 2025 года Грюнбаум провел встречу с руководителями десяти ведущих государственных консалтинговых компаний, включая IBM Corp. и Booz Allen Hamilton Holding Corp., которые представили свои контракты.

Что Грюнбаум говорил о борьбе с антисемитизмом

В интервью Jewishinsider он неоднократно говорил, что рос в сообществе, где еврейские традиции и вера занимали центральное место.

С началом конфликта в Газе 7 октября 2023 года множество вопросов, связанных с еврейской общиной, обострились, подчеркивал он.

В феврале 2025 года он вошел в рабочую группу Министерства образования США по борьбе с антисемитизмом. В группу также вошли главный юридический советник Минздрава и социальных служб Шон Кевени и помощник генерального прокурора по гражданским правам Министерства юстиции Хармит Диллон. Группу возглавляет адвокат по гражданским правам Лео Террелл.

Когда Грюнбаум начал заниматься дипломатией

20-21 декабря в Майами прошли переговоры между Россией и США, направленные на разрешение конфликта в Украине. На американской стороне участвовали спецпосланник президента Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, зять главы государства Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.

Вечером 22 января Грюнбаум прибыл в Москву, чтобы в составе американской делегации встретиться с Владимиром Путиным.

