Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле: что известно об итогах переговоров

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Что известно об итогах встречи в Кремле, состоявшейся ночью 23 января?

Сколько длились переговоры, кто присутствовал

Встреча в Кремле продлилась свыше 3,5 часов.

Как и ожидалось, на переговоры от американской стороны прилетели Стив Уиткофф, предприниматель, советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум, который впервые принял участие во встрече в российской столице.

При этом Грюнбаум ранее присутствовал в Майами, где проходили российско-американские переговоры на менее высоком уровне.

В российской делегации на встрече, помимо главы государства, присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому взаимодействию с иностранными государствами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Визит Уиткоффа в Москву стал седьмым в рамках переговоров между Россией и США, но первым в 2026 году.

Что известно об итогах переговоров в Кремле

Кирилл Дмитриев назвал важными переговоры Путина и Уиткоффа.

«Сегодня в Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял миротворцев — Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Джоша Грюнбаума», — написал господин Дмитриев в соцсети X.

В свою очередь Юрий Ушаков подчеркнул, что встреча была конструктивной и предельно откровенной, заявил Ушаков.

«Переговоры продолжались около четырех часов и были исключительно содержательными, конструктивными и, я бы сказал, предельно, предельно откровенными и доверительными», — отметил Ушаков.

По словам помощника президента, на переговорах было констатировано, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно. Делегации также договорились о встрече в Абу-Даби трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины, она пройдет в пятницу.

В состав рабочей группы вошли представители руководства Минобороны, которые получили от Путина конкретные инструкции. Кроме того, Дмитриев и Уиткофф также вновь встретятся в Абу-Даби.

Ушаков добавил, что Россия продолжит добиваться поставленных на спецоперации целей, пока не будет разрешен территориальный вопрос с Украиной по формуле Анкориджа.

«Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Но пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой», — отметил он.

