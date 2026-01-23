Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 03:14

Почти четырехчасовые переговоры Путина и Уиткоффа завершены

Стив Уиткофф и Владимир Путин Стив Уиткофф и Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом завершились в Москве. Встреча длилась более 3,5 часа.

Беседа двух представителей прошла в рамках дипломатического диалога по актуальным международным вопросам, центральное место среди которых, как ожидалось, заняла тема украинского урегулирования. Продолжительность переговоров, превысившая 3,5 часа, указывает на обстоятельный и подробный характер обсуждения.

Детали и подробности переговоров на данный момент официально не раскрываются. Однако известно, что стороны также могли обсуждать нюансы экономического сотрудничества.

Это уже седьмой визит Уиткоффа в Москву. Его приезд подчеркивает роль данного канала как одного из ключевых неформальных способов коммуникации между Вашингтоном и Москвой. Переговоры прошли в Представительском кабинете главы государства, расположенном в Сенатском дворце.

Ранее стало известно, что Путин в начале встречи с Уиткоффом приветствовал его на английском языке. Он заявил, что рад вновь встретиться с американским политиком.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, делают уступки для его урегулирования. Отвечая на вопрос о позиции России, американский лидер выразил уверенность, что Москва также идет на шаги к миру.

переговоры
Владимир Путин
Стив Уиткофф
встречи
