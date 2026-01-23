Ночные переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле: что обсуждают, кто участвует

Ночные переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле: что обсуждают, кто участвует

В Кремле стартовали переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Кто еще принимает участие во встрече с российской и американской сторон, какие вероятные темы они обсуждают?

Кто участвует в переговорах от Москвы и Вашингтона

Пресс-служба Кремля подтвердила начало переговоров, опубликовав соответствующие кадры.

От России во встрече, кроме Путина, также участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Из США вместе с Уиткоффом прилетели Джаред Кушнер, предприниматель, инвестор и основатель компании Affinity Partners, а также Джош Грюнбаум, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США. Отмечается, что он впервые принимает участие в переговорах в российской столице. При этом Грюнбаум ранее присутствовал в Майами, где проходила российско-американская встреча на менее высоком уровне.

Нынешний визит Уиткоффа в Москву стал седьмым за весь период переговорного процесса России и США, но первым в этом году.

Что могут обсудить Уиткофф и Путин на встрече в Кремле

На седьмой встрече Путин и Уиткофф обсудят урегулирование украинского конфликта, предположил член экспертного клуба «Дигория», политолог Иван Бутнев. Он отметил, что участники также обсудят территориальные вопросы.

«Предполагаю, что значительное внимание будет уделено наиболее острым пунктам урегулирования украинского кризиса. В частности, будут обсуждаться вопросы, связанные с территориями. Для Москвы крайне важно обеспечить безопасность Донбасса, и потому позиция о полном контроле над территориями ДНР будет активно продвигаться», — рассказал Бутнев.

По словам политолога, еще одной темой может стать обсуждение гарантий для Украины. Он подчеркнул, что третьим важным вопросом для обсуждения может стать создание Трампом Совета мира.

Кроме того, как считает председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин, еще одной темой для обсуждения могут стать вопросы экономического сотрудничества. Он также предположил, что серьезного прорыва в вопросе урегулирования украинского конфликта ждать не стоит.

«Мне кажется, [в вопросе встречи Путина, Уиткоффа и Кушнера] идет именно огромный комплекс мер, вплоть до выстраивания торгово-экономических сетей. В 2025 году проходил ряд отдельно взятых закрытых вбросов о том, что якобы даже западные компании потихонечку готовы снова возвращаться на российский рынок или увеличивать товарооборот с Россией. Это очень важное направление. Поэтому любые разговоры весьма полезны и продуктивны, но в плане решения украинского конфликта, опять же, здесь необходимо американцам очень сильно поднапрячься, если они действительно хотят что-то из этого получить», — сказал Самонкин.

При этом он добавил, что с точки зрения восстановления отношений России и США такие встречи очень полезны. По его мнению, американская власть хочет расширить уровень взаимодействия с российскими коллегами.

Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при Правительстве РФ и политолог, в интервью изданию «Абзац» также высказал свои предположения о вероятных темах переговоров. Он предположил, что на встрече могут быть затронуты вопросы присоединения Москвы к Совету мира и, конечно, ситуация вокруг украинского конфликта.

«В первую очередь [переговоры пройдут] по Совету мира, я думаю. Возникает мысль, что совет имени Трампа формируется как союз, альтернативный ООН. Только не для всех, а для избранных. Есть что обсуждать. Подобные вопросы невозможны без участия великих держав», — заявил политолог.

Мартынов также предположил, что Уиткофф принял решение поехать в Москву после переговоров с Дмитриевым на экономическом форуме в Давосе. Он отметил, что тема Украины на мероприятии практически не поднималась, поэтому Дональд Трамп захотел услышать мнение Путина о ходе конфликта.

«Они буквально вчера обсудили, решили, что Уиткоффу нужно немедленно поехать в Москву, выслушать мнение президента России, чтобы потом его дословно донести до президента Трампа. И наоборот», — сказал Мартынов.

Читайте также:

Замороженные активы РФ, Гренландия: что Путин сказал на заседании Совбеза

Трамп «перекраивает» мир, мгновенная месть за атаку на Кубань: что дальше

Нападение на школу в Татарстане 22 января: резня, взрывы, сколько жертв