Артиллеристы Южной группировки войск поразили корректируемыми снарядами «Краснополь» несколько целей в Краматорском районе ДНР, потери ВСУ составили около 30 человек. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 23 января?

Ударили по складам с боеприпасами ВСУ

Минобороны РФ предоставило кадры объективного контроля уничтожения склада с боеприпасами, пунктов временной дислокации подразделений и пунктов управления БПЛА противника в районе населенного пункта Ильиновка Краматорского района Донецкой Народной Республики расчетом 152-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б» 238-й гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск.

«Благодаря выдаче целеуказания и подсветке целей операторами беспилотного летательного аппарата „Орлан-30“ удары наносились высокоточными боеприпасами „Краснополь-М2“. Потери противника составили около 30 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Министерство обороны также предоставило информацию о деятельности операторов БПЛА из группировки «Днепр», которые действуют в Запорожской области.

«Расчеты беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в результате точной работы операторов FPV-дронов уничтожили до отделения пехоты ВСУ, спешно покидающих окраины освобождаемого нашими десантниками н. п. Приморское в Запорожской области. После обнаружения целей при выполнении боевых задач в режиме „свободной охоты“ расчеты БПЛА оперативно обнаружили убегающий и прячущийся личный состав ВСУ и приступили к его уничтожению», — сказали в министерстве.

На Ореховском направлении в Запорожской области операторы дронов «Молния-2» уничтожили пункт запуска БПЛА, тяжелый грузовой коптер типа «Баба-яга», блиндаж с пехотой и автомобильную технику противника, оказывая помощь штурмовикам.

Разнесли пункт временной дислокации ВСУ

Расчеты РСЗО «Торнадо-С», входящие в состав группировки войск «Запад», осуществили удар по месту временного размещения украинских резервных подразделений. В результате этого удара ВС РФ также ликвидировали 46 тяжелых боевых квадрокоптеров Вооруженных сил Украины, проинформировал начальник пресс-центра данной группировки Иван Бигма.

«Ракетными войсками группировки войск нанесен удар управляемыми реактивными снарядами РСЗО „Торнадо-С“ по ПВД подразделений резерва армейского корпуса ВСУ. Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе шесть БПЛА самолетного типа и 46 тяжелых боевых квадрокоптеров противника», — сказал он.

Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной разведки «Пластун», 34 пункта управления БПЛА, две станции спутниковой связи Starlink и четыре склада боеприпасов ВСУ.

Поразили опорный пункт ВСУ

Самоходная артиллерийская установка «Малка» из состава группировки войск «Центр» ликвидировала украинский опорный пункт на Красноармейском направлении в ДНР, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М „Малка“ 120-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск „Центр“ нанес прицельный артиллерийский удар по выявленному опорному пункту украинских формирований, полностью уничтожив укрепленную позицию и находившуюся в ней живую силу ВСУ на Красноармейском направлении», — отметили в министерстве.

После получения целеуказания расчет «Малки» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию. Экипаж выполнил серию выстрелов 203-мм осколочно-фугасными снарядами массой более 110 кг.

Еще один опорный пункт ВСУ на этом направлении был поражен расчетом 130-мм пушки М-46 14-й артиллерийской бригады.

Лишили ВСУ возможности эвакуировать подбитую технику с линии фронта

Российские вооруженные силы эффективно нейтрализуют технику ВСУ, лишая их возможности эвакуировать подбитые танки и бронемашины. В большинстве случаев украинские военные вынуждены оставлять эту технику на линии фронта из-за успешной работы танкистов ВС РФ, операторов беспилотников и артиллерийских расчетов, рассказал ТАСС командир танковой роты 55-й дивизии морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным Восток.

«Когда они пытаются на своих ремонтно-эвакуационных машинах приблизиться к ним [подбитым машинам], наши БПЛА, наша работа артиллерии попросту не позволяют приблизиться к своей боевой машине. Поэтому чаще всего машину противник бросает», — отметил Восток.

