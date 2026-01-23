Просто надули: как в Удмуртии развели клиентов автосалона на 144 млн

В Удмуртии были задержаны 18 сотрудников автосалона. По данным следствия, в течение девяти месяцев они продавали клиентам машины, обещая низкие цены и выгодные акции, но в итоге обманули их на крупные суммы. В чем суть преступной схемы, какое наказание грозит обвиняемым, как не стать жертвой мошенников — в материале NEWS.ru.

Как в Удмуртии обманывали покупателей в автосалоне

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники автосалона размещали на онлайн-площадках объявления о возможности купить машину по низкой цене в обмен на старый автомобиль. Кроме того, они обещали клиентам различные бонусы и акции.

Когда покупатели приходили в салон, мошенники «обрабатывали» их и предлагали подписать договор купли-продажи. Клиенты соглашались на предложенные условия и заключали сделку, Однако позже, при детальном ознакомлении с условиями договоров, выяснялось, что итоговая стоимость машины значительно превышает обещанную продавцами.

При заключении сделки на условиях трейд-ин аферисты покупали у клиентов автомобили за бесценок и обещали компенсировать это скидкой на новую машину. Однако данный пункт не был включен в договор. Кроме того, покупателям навязывали дополнительные товары и платные услуги, которые первоначально рекламировались как бесплатные.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как часто сотрудники автосалонов обманывают клиентов

Подобные мошеннические схемы существует давно, более 20 лет, сообщил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в этом случае аферисты не стали изобретать велосипед.

«Они завлекают людей в автосалоны заманчивыми ценами. Потом выясняется, что машина, указанная в объявлении, отсутствует. Покупатель, который приезжает издалека, например, из другого региона, уже настроился на покупку, и деньги у него с собой. Тогда сотрудники лже-автосалонов обрабатывают его по полной программе», — объяснил Багатурия.

В итоге, добавил адвокат, человек покупает не тот автомобиль, который планировал, и по другой цене. К тому же, как правило, на него вешают кредит по невыгодной ставке, отметил он.

Адвокат Александр Карабанов в беседе с NEWS.ru подтвердил, что подобная схема достаточно часто встречается в автосегменте.

«Деятельность автосалонов, по сути, находится в серой зоне и плохо регулируется государством. К сожалению, менеджеры иногда дают заведомо ложную рекламу, чтобы привлечь покупателей. Фактически они навязывают им в ходе сделки дополнительные услуги, которые изначально были бесплатными или рекламировались по более низким ценам», — высказал мнение адвокат.

Какое наказание грозит мошенникам из Удмуртии

Все участники преступной группы были задержаны. Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой). На данный момент расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Завьяловский районный суд Удмуртии.

«Оперативники и следователи установили, что за семь месяцев злоумышленники обманули 75 покупателей — жителей Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Пермского края и Кировской области. Сумма причиненного им ущерба превысила 144 миллиона рублей», — сказала Волк.

Она также отметила, что потерпевшим возместили убытки в полном объеме. По словам Багатурии, обвиняемым может грозить серьезный тюремный срок.

«По таким преступлениям, как правило, обвинения предъявляют по нескольким эпизодам. Иногда вменяют еще участие в организованном преступном сообществе, за что грозит 15 лет лишения свободы. Исходя из практики меньше семи лет эти товарищи точно не получат», — резюмировал адвокат.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как защититься от мошенников при покупке автомобиля

Для большинства людей покупка автомобиля является значимой сделкой. К ней нужно подходить с максимальным уровнем внимания и юридической осторожности, чтобы не стать жертвой мошенников, сказал Карабанов.

«Для этого, по аналогии с покупкой недвижимости, необходимо привлекать профильных юристов, которые имеют соответствующую практику и знают все тонкости данных соглашений. Это значительно снизит риск мошеннических действий», — сказал он.

Багатурия также напомнил, что существует рыночная цена на автомобили. Если она сильно отличается от указанной в объявлении, это должно вызвать подозрения, отметил он.

«Если разница в цене по сравнению с автомобилями аналогичных комплектаций составляет 10–30%, то это свидетельствует о недобросовестности продавцов», — резюмировал он.

