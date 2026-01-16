Расходы россиян на покупку новых автомобилей сократились на 11%

Расходы жителей России на покупку новых легковых автомобилей в 2025 году сократились на 11% в годовом выражении и составили 4,36 трлн рублей, сообщает «Автостат». Зафиксировано снижение продаж новых машин.

В 2024 году объем расходов на покупку новых легковых автомобилей оценивался примерно в 4,9 трлн рублей. Продажи в 2025 году снизились на 15,6% и составили около 1,3 млн автомобилей.

Самой популярной маркой на российском рынке новых легковых автомобилей осталась Lada, несмотря на сокращение продаж на 24,4% — до 330 тыс. машин. Второе место занял бренд Haval, реализовавший 173,3 тыс. автомобилей, что более чем на 9% меньше показателя предыдущего года. Третью позицию заняла Chery, продажи которой снизились на 36,4% и составили 99,8 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена новых легковых авто в России в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн рублей. При этом в сравнении с ноябрем она опустилась на 1,5%.

До этого сообщалось, что спрос на пикапы в России значительно возрос из-за нового утилизационного сбора. Налоговое бремя для таких автомобилей, которые регистрируются как грузовики категории N1, оказалось существенно ниже по сравнению с легковыми автомобилями, имеющими аналогичные технические характеристики.