Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 17:30

Расходы россиян на покупку новых автомобилей сократились на 11%

Россияне потратили на новые легковушки 4,36 трлн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Расходы жителей России на покупку новых легковых автомобилей в 2025 году сократились на 11% в годовом выражении и составили 4,36 трлн рублей, сообщает «Автостат». Зафиксировано снижение продаж новых машин.

В 2024 году объем расходов на покупку новых легковых автомобилей оценивался примерно в 4,9 трлн рублей. Продажи в 2025 году снизились на 15,6% и составили около 1,3 млн автомобилей.

Самой популярной маркой на российском рынке новых легковых автомобилей осталась Lada, несмотря на сокращение продаж на 24,4% — до 330 тыс. машин. Второе место занял бренд Haval, реализовавший 173,3 тыс. автомобилей, что более чем на 9% меньше показателя предыдущего года. Третью позицию заняла Chery, продажи которой снизились на 36,4% и составили 99,8 тыс. единиц.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена новых легковых авто в России в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн рублей. При этом в сравнении с ноябрем она опустилась на 1,5%.

До этого сообщалось, что спрос на пикапы в России значительно возрос из-за нового утилизационного сбора. Налоговое бремя для таких автомобилей, которые регистрируются как грузовики категории N1, оказалось существенно ниже по сравнению с легковыми автомобилями, имеющими аналогичные технические характеристики.

автомобили
машины
Россия
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Заслуженный тренер РФ назвал фаворитов Australian Open среди россиян
Крах династии Пугачевой: почему Орбакайте, Пресняков и Галкин проиграли все
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 63 БПЛА за шесть часов
Военкомы час катали мужчину по Одессе и требовали $6 тыс. за освобождение
Россиянку посадили на 10 месяцев за попытку продать почку
Роскосмос представит Путину инновационное открытие российских инженеров
«Не просто курьезный эпизод»: эксперт о передаче «нобелевки» Трампу
Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила свой поступок со святой водой
Отец шесть лет насиловал дочь и угрожал ей детским домом
Пенсионеров в российском доме престарелых кормили колбасой с ветпрепаратом
Задыхаются без русских: рост цен, банкротства — финская экономика рушится
«Берут за жабры»: экс-нардеп высмеял обвинение Тимошенко в сторону Украины
Экс-замначальника метро Москвы выступил с решительным заявлением в суде
Экс-нардеп ответил, чем чревато для Украины повышение налогов ради кредита
Знаменитый экс-теннисист оценил шансы россиян на Australian Open
Стала известна причина смерти футболиста Акимова
Хирурги откачали литр жидкости из сердца мужчины
Раскрыто, на что делает ставку Европа при отправке войск в Гренландию
В России осудили эпатажные фото моделей в Большом театре
Иномарка протаранила многоэтажку в российском городе
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.