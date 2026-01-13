Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 13:00

Стало известно, как подорожали автомобили в России за год

ТАСС: средняя цена автомобилей в России выросла на 10%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Средневзвешенная цена новых легковых авто в России в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков. При этом, в сравнении с ноябрем она опустилась на 1,5%.

Мы видим, что декабрь к декабрю — динамика плюс 10%, то есть цены выше, чем в прошлом году. <…> Мы видим, что объем чуть-чуть подрос по автомобилям с пробегом и там совсем немного подросла цена, — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России предложил автопроизводителям отсрочку по уплате утилизационного сбора за 2025–2026 годы. Компании смогут перечислить платежи до середины декабря 2026-го при условии заключения специального инвестиционного контракта.

Позже стало известно, что спрос на пикапы в России значительно возрос из-за нового утилизационного сбора. Налоговое бремя для таких автомобилей, которые регистрируются как грузовики категории N1, оказалось существенно ниже по сравнению с легковыми автомобилями, имеющими аналогичные технические характеристики.

Россия
автомобили
цены
повышение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Правительство США заподозрили в обладании таинственным «супероружием»
Стали известны подробности ситуации с младенцами в новокузнецком роддоме
«Краник маленький». Месть Петросяну или пиар: о чем новый скетч Степаненко
«Значит уважают»: депутат о словах США про эскалацию из-за «Орешника»
Лавина обрушилась на проезжую часть в центре российского города
Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера
«Мы что, в средневековье?»: в ГД возмутились трагедией в роддоме Кузбасса
На Камчатке сугробы сравнялись с высотой первого этажа
Суд перенес заседание по делу Митрошиной из-за свидетелей
Экс-игрок ЦСКА назвал выгоду клуба в обмене Дивеева на Гонду
Огромная часть Украины погрузилась во тьму
Долиной вручат награду
Меладзе спас снеговика во дворе
Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Мужчина сломал ногу под самолетом в российском аэропорту
СК показал кадры из роддома в Новокузнецке, где массово умирали младенцы
Эксперт раскрыл тревожные планы США на политическое будущее Венесуэлы
Baza: один из младенцев в новокузнецком роддоме №1 остался без руки
«Был нестандартным»: экс-тренер Баринова раскрыл главные черты футболиста
«Поднабрать силенок»: эксперт назвал сроки окончания СВО
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни
Семья и жизнь

Картофель по-генеральски: простое блюдо с курицей на праздник и на будни

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках
Общество

Свекольник — горячий белорусский суп: вкуснятина на говяжьих косточках

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.