Стало известно, как подорожали автомобили в России за год

Стало известно, как подорожали автомобили в России за год ТАСС: средняя цена автомобилей в России выросла на 10%

Средневзвешенная цена новых легковых авто в России в декабре 2025 года увеличилась в годовом сравнении на 10%, до 3,48 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование аналитиков. При этом, в сравнении с ноябрем она опустилась на 1,5%.

Мы видим, что декабрь к декабрю — динамика плюс 10%, то есть цены выше, чем в прошлом году. <…> Мы видим, что объем чуть-чуть подрос по автомобилям с пробегом и там совсем немного подросла цена, — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России предложил автопроизводителям отсрочку по уплате утилизационного сбора за 2025–2026 годы. Компании смогут перечислить платежи до середины декабря 2026-го при условии заключения специального инвестиционного контракта.

Позже стало известно, что спрос на пикапы в России значительно возрос из-за нового утилизационного сбора. Налоговое бремя для таких автомобилей, которые регистрируются как грузовики категории N1, оказалось существенно ниже по сравнению с легковыми автомобилями, имеющими аналогичные технические характеристики.