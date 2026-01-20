ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов

Банк России предупредил о мошенниках, которые за плату обещают избавить людей от долгов и вводят клиентов в заблуждение, предлагая то, чего не могут гарантировать, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. Подобные фирмы нередко маскируются под юридические компании и используют агрессивную рекламу.

Юридические компании помогают людям решать финансовые проблемы, в том числе реструктуризировать просроченную задолженность. Но среди них встречаются и недобросовестные фирмы — за небольшую плату они обещают раз и навсегда избавить человека от долгов, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Центробанке, таким компаниям не стоит доверять, поскольку они предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур банкротства. В числе признаков недобросовестной рекламы названы заявления о якобы существующей государственной системе списания долгов без ссылок на законы, гарантии признания банкротом с сохранением имущества, а также призывы не платить по кредитам.

Также к рекламе «раздолжнителей» относятся обещания «полного списания» или «спишем 100% долгов». В ЦБ напомнили, что при отказе от выплат долг продолжает расти из-за штрафов и неустоек, а кредитор может обратиться в суд, после чего задолженность будет взыскана принудительно или через судебных приставов с арестом имущества.

Регулятор подчеркнул, что при проблемах с долгами следует обращаться к кредиторам и обсуждать варианты урегулирования, включая кредитные каникулы, реструктуризацию, рефинансирование или комплексное урегулирование задолженности. Если эти меры не подходят, возможна процедура банкротства, однако это крайняя мера с серьезными последствиями.

Ранее Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества, при которой преступники взламывают аккаунты пожилых или неактивных пользователей в соцсетях и оформляют их как страницы якобы умерших людей. Цель — вызвать сочувствие и организовать денежные сборы среди друзей и знакомых «покойного».