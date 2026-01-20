Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:54

ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов

Банк России предупредил об обещающих списание долгов мошенниках

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Банк России предупредил о мошенниках, которые за плату обещают избавить людей от долгов и вводят клиентов в заблуждение, предлагая то, чего не могут гарантировать, сообщил регулятор в своем Telegram-канале. Подобные фирмы нередко маскируются под юридические компании и используют агрессивную рекламу.

Юридические компании помогают людям решать финансовые проблемы, в том числе реструктуризировать просроченную задолженность. Но среди них встречаются и недобросовестные фирмы — за небольшую плату они обещают раз и навсегда избавить человека от долгов, — говорится в сообщении.

Как пояснили в Центробанке, таким компаниям не стоит доверять, поскольку они предоставляют неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур банкротства. В числе признаков недобросовестной рекламы названы заявления о якобы существующей государственной системе списания долгов без ссылок на законы, гарантии признания банкротом с сохранением имущества, а также призывы не платить по кредитам.

Также к рекламе «раздолжнителей» относятся обещания «полного списания» или «спишем 100% долгов». В ЦБ напомнили, что при отказе от выплат долг продолжает расти из-за штрафов и неустоек, а кредитор может обратиться в суд, после чего задолженность будет взыскана принудительно или через судебных приставов с арестом имущества.

Регулятор подчеркнул, что при проблемах с долгами следует обращаться к кредиторам и обсуждать варианты урегулирования, включая кредитные каникулы, реструктуризацию, рефинансирование или комплексное урегулирование задолженности. Если эти меры не подходят, возможна процедура банкротства, однако это крайняя мера с серьезными последствиями.

Ранее Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества, при которой преступники взламывают аккаунты пожилых или неактивных пользователей в соцсетях и оформляют их как страницы якобы умерших людей. Цель — вызвать сочувствие и организовать денежные сборы среди друзей и знакомых «покойного».

мошенники
долги
россияне
Центробанк РФ
Банк России
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.