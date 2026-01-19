Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю

Когда гости уже на пороге или просто хочется чего-то вкусного к чаю, ванильный кекс на скорую руку станет вашим спасением.
Этот простой и быстрый рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится буквально за 30 минут. В итоге вы получите мягкий, ароматный и воздушный десерт, который порадует всех за столом.
Ингредиенты
- Мука — 200 г
- Сахар — 150 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 100 мл
- Сливочное масло (или растительное) — 100 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Ванильный сахар или экстракт ванили — 1 ч. л.
- Щепотка соли
- Сахарная пудра
- Свежие ягоды, джем или сгущенное молоко — по желанию
Способ приготовления
- Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Форму для запекания кекса смажьте маслом или выложите пергаментной бумагой, чтобы выпечка не прилипала.
- В глубокой емкости смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Благодаря этому разрыхлитель равномерно распределится в тесте.
- Сливочное масло нужно растопить и дать ему слегка остыть. В другой емкости взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте молоко, растопленное масло и ванильный сахар. Перемешайте, пока масса не станет однородной.
- Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую основу, помешивая венчиком или лопаткой. Тесто должно быть гладким и без комков.
- Перелейте тесто в форму для выпекания. Выпекайте примерно полчаса, проверяя готовность зубочисткой. Если она выходит сухой, кекс готов.
- Дайте кексу немного остыть, затем посыпьте его сахарной пудрой. Для дополнительного вкуса можно подавать с ягодами, джемом или сгущенным молоком.
Этот ванильный кекс — идеальный вариант, когда хочется порадовать себя и близких без лишних усилий. Простота приготовления и великолепный вкус делают его фаворитом для любого чаепития. Попробуйте — и он станет вашим любимым рецептом выпечки на скорую руку!
