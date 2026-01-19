Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю

Когда гости уже на пороге или просто хочется чего-то вкусного к чаю, ванильный кекс на скорую руку станет вашим спасением.

Этот простой и быстрый рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится буквально за 30 минут. В итоге вы получите мягкий, ароматный и воздушный десерт, который порадует всех за столом.

Ингредиенты

Мука — 200 г

Сахар — 150 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 100 мл

Сливочное масло (или растительное) — 100 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ванильный сахар или экстракт ванили — 1 ч. л.

Щепотка соли

Сахарная пудра

Свежие ягоды, джем или сгущенное молоко — по желанию

Способ приготовления

Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Форму для запекания кекса смажьте маслом или выложите пергаментной бумагой, чтобы выпечка не прилипала. В глубокой емкости смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Благодаря этому разрыхлитель равномерно распределится в тесте. Сливочное масло нужно растопить и дать ему слегка остыть. В другой емкости взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте молоко, растопленное масло и ванильный сахар. Перемешайте, пока масса не станет однородной. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую основу, помешивая венчиком или лопаткой. Тесто должно быть гладким и без комков. Перелейте тесто в форму для выпекания. Выпекайте примерно полчаса, проверяя готовность зубочисткой. Если она выходит сухой, кекс готов. Дайте кексу немного остыть, затем посыпьте его сахарной пудрой. Для дополнительного вкуса можно подавать с ягодами, джемом или сгущенным молоком.

Этот ванильный кекс — идеальный вариант, когда хочется порадовать себя и близких без лишних усилий. Простота приготовления и великолепный вкус делают его фаворитом для любого чаепития. Попробуйте — и он станет вашим любимым рецептом выпечки на скорую руку!

