19 января 2026 в 20:14

Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю

Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю Фото: Shutterstock/FOTODOM
Когда гости уже на пороге или просто хочется чего-то вкусного к чаю, ванильный кекс на скорую руку станет вашим спасением.

Этот простой и быстрый рецепт не требует сложных ингредиентов и готовится буквально за 30 минут. В итоге вы получите мягкий, ароматный и воздушный десерт, который порадует всех за столом.

Ингредиенты

  • Мука — 200 г
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Сливочное масло (или растительное) — 100 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Ванильный сахар или экстракт ванили — 1 ч. л.
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра
  • Свежие ягоды, джем или сгущенное молоко — по желанию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов. Форму для запекания кекса смажьте маслом или выложите пергаментной бумагой, чтобы выпечка не прилипала.
  2. В глубокой емкости смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли. Благодаря этому разрыхлитель равномерно распределится в тесте.
  3. Сливочное масло нужно растопить и дать ему слегка остыть. В другой емкости взбейте яйца с сахаром до легкой пены. Добавьте молоко, растопленное масло и ванильный сахар. Перемешайте, пока масса не станет однородной.
  4. Постепенно вводите сухие ингредиенты в жидкую основу, помешивая венчиком или лопаткой. Тесто должно быть гладким и без комков.
  5. Перелейте тесто в форму для выпекания. Выпекайте примерно полчаса, проверяя готовность зубочисткой. Если она выходит сухой, кекс готов.
  6. Дайте кексу немного остыть, затем посыпьте его сахарной пудрой. Для дополнительного вкуса можно подавать с ягодами, джемом или сгущенным молоком.

Этот ванильный кекс — идеальный вариант, когда хочется порадовать себя и близких без лишних усилий. Простота приготовления и великолепный вкус делают его фаворитом для любого чаепития. Попробуйте — и он станет вашим любимым рецептом выпечки на скорую руку!

Ранее мы поделились рецептом тертого печенья с вареньем.

выпечка
десерты
кексы
рецепт
рецепты
сладкое
сладости
Александра Вкусова
А. Вкусова
