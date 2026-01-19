Диброву разнесли за полуобнаженное видео в Крещение Дибровой напомнили о сакральности Крещения после видео с поздравлением в бикини

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина поздравила подписчиков с Крещением с отдыха на Мальдивах. Модель опубликовала видео, на котором она в золотистом бикини со змеиным принтом гуляет по пляжу. Подписчики упрекнули ее в «постоянных полуобнаженных» фото в соцсетях.

С Крещением всех. Рабочий понедельник сегодня, — отметила Диброва.

Комментаторы отметили, что Крещение — священный праздник, во время которого в прорубь окунаются не в купальнике, а специальной рубашке. Они также призвали Диброву отказаться от самолюбования.

Ранее Диброва опубликовала фото с отдыха в Дубае в компании бизнесмена Романа Товстика. В подписи к снимкам она назвала любовь «охренительным чувством и силой». Большинство подписчиков поздравили модель и подчеркнули, что после развода с телеведущим Дмитрием Дибровым она заметно преобразилась. Другие же напомнили о бывшей жене бизнесмена Елене.

Модель до этого заявила, что сплетники недоглядели за сходством ее сына со знаменитостями. В пример она привела Алексея Жидковского и актрису Линдси Лохан. Так она ответила подписчикам на вопрос о сходстве своего сына с дочерью Товстика.