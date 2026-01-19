Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 15:52

Сторож воткнул нож в шею подростку из-за снежка

В Дербенте охранник напал с ножом на закидавшего его снежками подростка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В дагестанском Дербенте пожилой охранник воткнул нож в шею 16-летнему подростку, закидавшему его снежками, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу мэрии города. Школьник отделался легким ранением — сонная артерия оказалась не задета. Нападавшего тем временем задержали.

По предварительной информации, группа подростков закидала снежками 75-летнего охранника у местной школы № 17. В ответ мужчина нанес одному из юношей, 16-летнему выпускнику учреждения, ножевое ранение. Медики наложили ему швы и отпустили домой — угрозы его жизни нет.

Мужчина, работающий в частном охранном предприятии, в момент конфликта был не на службе, а сам инцидент произошел вне территории образовательного учреждения. Подозреваемого задержали. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Майкопе группа подростков устроила жестокую расправу над 15-летней сверстницей из мести. Группа из пяти мстительниц подкараулила жертву вечером у ее дома, ожидая, когда она придет с курсов. Нападавшие сбили девочку с ног и начали избивать, в то время как присутствующие при этом юноши снимали происходящее на мобильные телефоны.

Дербент
Дагестан
происшествия
подростки
дети
школьники
нападения
