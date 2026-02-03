До 1 млн в месяц. Лимит на внесение наличных через банкомат: когда введут

В России планируют ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Инициативу уже поддержали в Госдуме, заявив, что это поможет в «обелении» экономики. С 1 сентября 2025 года банки получили право вводить лимит на снятие наличных. В первом случае речь идет о контроле за поступлением средств на счета, во втором — об отслеживании их вывода. NEWS.ru рассказывает, кого новые правила затронут в первую очередь и почему большинству россиян беспокоиться не о чем.

Что известно о новом ограничении на наличные

Инициатива пока находится на стадии обсуждения и проработки — соответствующий законопроект готовится при участии Росфинмониторинга и регуляторов. Как пояснил NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, введение ограничения по внесению наличных в банкомат (в настоящее время речь идет о сумме в 1 млн рублей в месяц), будет способствовать «обелению» экономики.

Согласно предлагаемым поправкам к закону «О банках и банковской деятельности», в случае их принятия банки смогут получить право отказывать в приеме наличных через устройства самообслуживания, если общая сумма пополнений клиента в течение календарного месяца достигнет указанного порога, пояснила NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

По ее словам, это ограничение сможет применяться ко всем счетам и вкладам, пополняемым таким способом и рассчитываться суммарно по всем операциям.

В пояснительной записке к проекту сказано, что сейчас лимитов на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы нет, в связи с чем в безналичный оборот могут вводиться деньги, имеющие неустановленное происхождение. Главным обоснованием инициативы является необходимость борьбы с отмыванием денег, указала Белянчикова.

Деньги, внесенные до вступления закона в силу, не будут учитываться в рамках нового лимита. В случае принятия инициативы отсчет месячного лимита может начинаться с первого числа каждого месяца, без привязки к предыдущим периодам, добавила эксперт.

Стоит ли россиянам беспокоиться о введении «потолка»

Объем наличных денег в обращении в России продолжает расти, достигнув к началу 2025 года 19,7 трлн рублей. По данным Банка России, с 2021 года этот показатель вырос на 46%. В этих условиях ужесточенинее контроля за оборотом наличных выглядит для властей закономерным шагом.

Как пояснил NEWS.ru директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, даже если лимит будет введен, он не коснется большинства граждан.

«Экономисты и банковские аналитики сходятся во мнении, что россияне крайне редко вносят через банкоматы суммы, близкие к предполагаемому порогу. Это ограничение — скорее технический инструмент для „обеления“ экономики и борьбы с сомнительными операциями, а не мера, ущемляющая права людей на распоряжение своими средствами», — отметил эксперт.

Что делать, если нужно внести крупную сумму наличных

Даже при введении лимита останутся легальные способы внести сумму, превышающую 1 миллион рублей в месяц. Как отмечают эксперты, основные альтернативы — это внесение наличных непосредственно через кассу банка, использование услуг инкассации или открытие счета в другом банковском учреждении.

При этом, согласно обсуждаемым поправкам, при крупных операциях банки, скорее всего, сохранят право запросить у клиента документы, подтверждающие происхождение денег.

«Предполагается, что это действенная мера противодействия отмыванию денег. Таким образом, прозрачность происхождения средств на счетах должна повыситься, а риски для банков, связанные с сомнительными операциями, — снизиться. Это также может упростить выполнение ряда контрольных функций», — пояснила Белянчикова.

Кого ограничения затронут в первую очередь

Как полагает Ярослав Кабаков, новые правила на практике будут чувствительны лишь для тех, кто регулярно работает с крупными наличными суммами, например для некоторых категорий малого бизнеса и самозанятых. Для обычных клиентов банков повседневные операции не изменятся, поэтому поводов для беспокойства у населения нет.

Это мнение разделяет и Татьяна Белянчикова. По ее словам, большинство граждан не заметит перемен, так как просто не сталкивается с необходимостью систематически вносить в банкоматы столь значительные суммы. «Тем не менее такие граждане существуют, — отметила она. — Предполагается, что за полгода до вступления норм в силу будут проработаны нюансы, касающиеся предпринимателей и самозанятых, чья деятельность часто связана с наличными. Возможно, для них и некоторых других категорий лимит на внесение средств через банкомат будет повышен».

Что изменилось в правилах снятия наличных

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, в рамках которого банки смогут ограничивать снятие через банкомат наличности в том случае, если операция покажется им подозрительной. Банк России ранее обнародовал признаки подозрительных трансакций. Всего таких критериев девять. Это, к примеру, нехарактерное для человека поведение при осуществлении операций, снятие денег в течение суток после оформления кредита или займа, перевод человеком на свой счет в одном банке более 200 тысяч рублей по СБП со своего счета в другом и другие.

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тысяч рублей в сутки. Чтобы снять более крупную сумму в этот период, придется посетить отделение банка.

