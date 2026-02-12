В ЦБ объяснили появление странного поста в Telegram с набором букв В ЦБ заявили, что пост с набором букв появился из-за кота-админа

Странный пост с набором букв «ы» и «ф», опубликованный в Telegram-канале ЦБ за день до заседания по ключевой ставке, появился из-за кота-администратора, сообщили в банке. По словам сотрудников, он якобы зажал не те кнопки на клавиатуре.

Кот-админ сегодня с новой клавиатуры, но завтра выйдет с калькулятора. Как настроение? — говорится в сообщении.

Загадочное сообщение опубликовали 12 февраля. Пользователи считают, что случайное появление такого сочетания букв при наборе сообщения крайне маловероятно, так как обе буквы находятся далеко от клавиши Enter, используемой для отправки.

Заседание регулятора, где будет принято решение о новом уровне ключевой ставки, запланировано на 13 февраля. В настоящее время она установлена на уровне 16% годовых.

