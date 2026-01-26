Замглавы МО РФ теперь сможет запрашивать данные в ЦБ Замглавы Минобороны РФ Горемыкин сможет запрашивать в ЦБ данные о коррупции

Замглавы Минобороны РФ Виктор Горемыкин теперь сможет запрашивать в ЦБ данные при проверках в целях противодействия коррупции, как сказано в проекте приказа главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. В нем говорится, что теперь Горемыкин обладает соответствующими полномочиями, передает ТАСС.

По направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Центральный каталог кредитных историй, Центральный банк Российской Федерации, бюро кредитных историй, операторам информационных систем, — сказано в приказе.

Ранее в отношении бывшего заместителя председателя правительства Ивановской области было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, о чем сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Чиновника задержали. По данным следствия, он, руководствуясь корыстными мотивами, содействовал назначению представителя бизнес-среды на должность главы одного из муниципальных районов. Дело было возбуждено следственным подразделением УФСБ России по Ивановской области под контролем и при координации прокуратуры региона.

До этого жена осужденного за хищения экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, Светлана Васильева, добровольно покинула пост депутата городского собрания. Власти назвали этот шаг «единственным верным решением».