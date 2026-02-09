АвтоВАЗ отреагировал на слухи о массовом браке при производстве Lada Largus АвтоВАЗ назвал недостоверными слухи о проблемах с блоком управления Lada Largus

Распространяющаяся в СМИ информация о якобы массовом браке электронных блоков управления (ЭБУ) на автомобилях Lada Largus не соответствует действительности, заявили в компании «АвтоВАЗ». В пресс-службе автопроизводителя отметили, что официальная статистика по гарантийным обращениям не подтверждает данные о масштабной проблеме.

С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей, — заявили в компании.

Ранее ряд изданий сообщил о якобы системных проблемах с надежностью новых Lada Largus. В частности, сообщалось о частых поломках, снижении ресурса агрегатов и сбоях в электронике. Тем не менее в АвтоВАЗе сообщили, что проведут внутреннюю проверку по фактам, указанным в публикациях СМИ.

АвтоВАЗ до этого сообщил, что с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada. Стоимость машин вырастет в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом цены на Lada Aura и Lada Largus, наоборот, снизятся на 14% и 3,8% — до 2,24 млн и 1,58 млн рублей.