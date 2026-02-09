Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 16:14

АвтоВАЗ отреагировал на слухи о массовом браке при производстве Lada Largus

АвтоВАЗ назвал недостоверными слухи о проблемах с блоком управления Lada Largus

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Распространяющаяся в СМИ информация о якобы массовом браке электронных блоков управления (ЭБУ) на автомобилях Lada Largus не соответствует действительности, заявили в компании «АвтоВАЗ». В пресс-службе автопроизводителя отметили, что официальная статистика по гарантийным обращениям не подтверждает данные о масштабной проблеме.

С момента возобновления производства Lada Largus в Ижевске в 2024 году было продано более 59 тыс. этих автомобилей. Их гарантийная и сервисная статистика показывает, что количество обращений по работе ЭБУ не превышает одну тысячную долю от общего объема реализованных автомобилей, — заявили в компании.

Ранее ряд изданий сообщил о якобы системных проблемах с надежностью новых Lada Largus. В частности, сообщалось о частых поломках, снижении ресурса агрегатов и сбоях в электронике. Тем не менее в АвтоВАЗе сообщили, что проведут внутреннюю проверку по фактам, указанным в публикациях СМИ.

АвтоВАЗ до этого сообщил, что с января 2026 года проиндексирует цены на автомобили Lada. Стоимость машин вырастет в среднем на 0,5% по модельному ряду. При этом цены на Lada Aura и Lada Largus, наоборот, снизятся на 14% и 3,8% — до 2,24 млн и 1,58 млн рублей.

автомобили
АвтоВАЗ
Lada Largus
браки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно о фигуристе Малинине? Сальто назад, почему выступает за США
Россиянин сломал незнакомке нос в метро, когда получил отказ в помощи
Россиянам рассказали, должны ли школьные столовые принимать оплату картой
В Госдуме раскрыли срок подачи кандидатур в ЦИК
Дочь Snoop Dogg устроила вечеринку на похоронах своей 10-месячной дочери
В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День Святого Валентина
Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов
«Наплевать»: Пономарев о призыве Шевченко не допускать Россию в футбол
Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 октября
Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку
Названы сроки развертывания операции «Арктический часовой» в Гренландии
Юрист ответил, лишится ли Оксимирон имущества в РФ после заочного ареста
В России одобрили новое обязательство для мигрантов
Появились подробности загадочной гибели россиянки в Таиланде
Овечкину преподнесли необычный торт на отдыхе в ОАЭ
Карл III задействовал охрану с снайперскими винтовками ради рыбалки
Судейский беспредел! Как лыжника Коростелева лишили медали Олимпиады
Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
«Инвалид, склонна к суициду»: Марию Ковальчук не будут судить за клевету
На Западе признали огромные потери личного состава ВСУ
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.