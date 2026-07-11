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11 июля 2026 в 11:10

Беру морковную ботву и мариную огурцы по-болгарски — старый рецепт домашней засолки

Фото: D-NEWS.ru
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Как только начинается сезон домашних огурцов, первым делом заготавливаю именно этот рецепт. Вместе с укропом и чесноком обязательно кладу в банки свежую морковную ботву — она придает рассолу особый аромат, а огурчики получаются крепкими, хрустящими и очень аппетитными.

Способ простой, без долгих переливаний маринада, поэтому справится даже тот, кто впервые делает заготовки.

Для приготовления вам понадобится: огурцы — сколько войдет в банки, свежая морковная ботва — 2-3 небольшие веточки на банку, укроп — зонтик, чеснок — 2-3 зубчика, семена горчицы — 1 ч. л., вода — 1 л, сахар — 200 г, соль — 2,5 ст. л., уксус 9% — 250 мл.

Огурцы заранее замочите в холодной воде на 1-2 часа, затем срежьте кончики. Банки хорошо вымойте и обсушите. На дно каждой положите укроп, чеснок, семена горчицы и несколько веточек свежей морковной ботвы. Плотно уложите огурцы.

Для маринада соедините воду, сахар, соль и уксус, доведите до кипения и сразу залейте банки до самого верха. Затем каждую банку без крышки поставьте в микроволновую печь примерно на 3 минуты. Достаньте, сразу герметично закрутите крышкой, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже несколько лет готовит огурцы именно так. Морковная ботва делает вкус маринада более насыщенным и интересным, а сами огурчики остаются плотными и приятно хрустят даже спустя несколько месяцев хранения. Зимой такая заготовка одной из первых исчезает со стола.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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