Если на листьях огурцов появились пятна и мучнистая роса: простой раствор из соды и аспирина — обрабатываем раз в две недели

Если на листьях огурцов появились пятна и мучнистая роса: простой раствор из соды и аспирина — обрабатываем раз в две недели

Если огурцы начали покрываться ржавыми пятнами, белым налетом или листья стали выглядеть нездоровыми, не спешите прощаться с урожаем. Многие дачники уже не первый год используют простой домашний раствор, который помогает дольше сохранить листья крепкими и уменьшить развитие распространенных грибковых проблем. Все ингредиенты обычно уже есть дома, а приготовить средство можно всего за несколько минут.

Для приготовления вам понадобится: вода — 4,5 л, пищевая сода — 1 ст. л., мягкое средство для мытья посуды — 1 ч. л. (или немного натертого хозяйственного мыла), растительное масло — 1 ст. л., аспирин — 1 таблетка.

Таблетку аспирина заранее растворите в небольшом количестве теплой воды. Затем соедините ее с остальными ингредиентами, тщательно перемешайте и сразу перелейте раствор в опрыскиватель. Обрабатывайте листья огурцов с обеих сторон в сухую безветренную погоду один раз в 1–2 недели.

Моющий компонент помогает раствору лучше удерживаться на поверхности листьев, а масло способствует более равномерному распределению смеси. При сильном поражении растений не забывайте также удалять больные листья и соблюдать режим полива, чтобы не создавать лишнюю влажность.