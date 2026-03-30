30 марта 2026 в 18:10

Свекла, чернослив и фасоль: постное трио, о котором почему-то все молчат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пока одни в пост довольствуются скучными овощами, другие знают секрет — вкусный салат с красной фасолью способен заменить полноценный ужин. Сытно, ярко и неожиданно глубоко по вкусу. Особенно если добавить один нетипичный ингредиент, о котором ниже.

Изюминка рецепта — копченый чернослив. Не обычный, а именно копченый: он дает легкую дымность, которая контрастирует со сладостью печеной свеклы и делает вкус многослойным. Найти его можно на рынке или в специализированных магазинах сухофруктов.

Понадобятся: красная фасоль консервированная (240 г), свекла печеная (2 шт. среднего размера), чернослив копченый без косточки (80 г), красный лук (половина небольшой головки), грецкий орех (40 г), чеснок (1 зубчик), оливковое масло (2 ст. л.), яблочный уксус (1 ч. л.), соль и черный перец по вкусу.

Свеклу нарезать кубиком, чернослив — полосками, лук замариновать в уксусе на 10 минут. Орехи слегка обжарить на сухой сковороде. Фасоль промыть и обсушить.

Чеснок растереть с солью и маслом — это будет заправка, которая и делает этот рецепт лучшим в пост. Все соединить, перемешать аккуратно, чтобы свекла не окрасила равномерно все компоненты, а оставила контраст.

Лучший рецепт в пост — тот, что не ощущается как ограничение. Этот вкусный салат с красной фасолью именно такой: он насыщает, радует глаз и остается актуальным не только в дни воздержания.

  • Калорийность на 100 г: 112 ккал.

  • БЖУ: 4,2/5,1/13,4.

Ранее мы делились с вами рецептом идеальных сырников без сковороды и масла.

Валентина Еремеева
