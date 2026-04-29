Завернула в творожное тесто кусочки шоколада: через 20 минут подаю к кофе булочки. Гениальный рецепт домашней вкуснятины

Фото: D-NEWS.ru
Завернула в творожное тесто кусочки шоколада — и сама не ожидала, что получится так вкусно. Пока заваривала кофе, булочки уже стояли в духовке, а через 20 минут на кухне пахло как в пекарне.

Снаружи они румяные, чуть хрустящие от сахарной корочки, а внутри — мягкие и нежные, и в центре теплый, растаявший шоколад. Тот самый вариант, когда все делается на скорую руку, а результат поражает.

Ингредиенты: творог — 200 г, яйцо — 1 шт., сахар — 3–4 ст. л., сметана 10% — 100 г, сливочное масло (растопленное) — 50 г, соль — 1/2 ч. л., сода — 1 ч. л. без горки, мука — 300–350 г, ванилин — по вкусу, шоколад — 50–70 г, для посыпки — сахар и корица (или цедра лимона/апельсина).

Творог просто смешиваю с яйцом, сахаром, сметаной, растопленным сливочным маслом, солью и ванилином до однородной массы.

Добавляю муку с содой и замешиваю мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам. Делю на небольшие кусочки, в каждый прячу кусочек шоколада и быстро формирую шарики.

Обмакиваю в сахар с корицей, выкладываю на противень с пергаментом и отправляю в духовку при 180°C примерно на 15–20 минут.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
О. Шмырева
