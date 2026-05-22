22 мая 2026 в 20:30

Пружинит при нажатии: мягкое печенье на кефире — 20 минут в духовке, и можно ставить на стол

Фото: D-NEWS.ru
Мягкое печенье на кефире — это нежная, пружинистая выпечка, которая буквально тает во рту. Печенья, обмакнутые одной стороной в сахар, при запекании образуют хрустящую карамельную корочку, оставаясь мягкими внутри.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 100 г сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: масло растопите. В миске смешайте кефир, растопленное масло, яйцо, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, не липнущее тесто. Сформируйте небольшие овальные палочки. Каждую одной стороной обмакните в сахар.

Выложите на противень, застеленный пергаментом, сахаром вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт в деле. Она отметила, что печенья после выпечки действительно остались мягкими. Однако после остывания их нужно убрать в герметичную тару, иначе высохнут.

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
