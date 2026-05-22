Пружинит при нажатии: мягкое печенье на кефире — 20 минут в духовке, и можно ставить на стол

Мягкое печенье на кефире — это нежная, пружинистая выпечка, которая буквально тает во рту. Печенья, обмакнутые одной стороной в сахар, при запекании образуют хрустящую карамельную корочку, оставаясь мягкими внутри.

Для приготовления понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 100 г сахара, 100 г сливочного масла (растопленного), 1 яйцо, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли.

Рецепт: масло растопите. В миске смешайте кефир, растопленное масло, яйцо, соль и разрыхлитель. Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, не липнущее тесто. Сформируйте небольшие овальные палочки. Каждую одной стороной обмакните в сахар.

Выложите на противень, застеленный пергаментом, сахаром вверх. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт в деле. Она отметила, что печенья после выпечки действительно остались мягкими. Однако после остывания их нужно убрать в герметичную тару, иначе высохнут.

