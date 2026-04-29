Простая выпечка из апельсина и яиц. Нежный кекс к чаю — сочный, вкусный, с хрустящей сахарной корочкой

Беру апельсины, яйца и муку — взбиваю миксером всего 5 минут, заливаю тесто в форму, выкладываю сверху апельсиновые дольки и отправляю в духовку. Через 40 минут на столе нежный, воздушный кекс, который получается влажным, ароматным и буквально тает во рту.

Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития или завтрака. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, пористый бисквит с яркой цитрусовой ноткой, а внутри — сочные карамелизированные апельсины, которые делают каждый кусочек сочным и ароматным.

Для приготовления вам понадобится: 2 апельсина, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г сливочного масла, 200 г муки, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли. Апельсины вымойте, один натрите на цедру, выжмите сок (понадобится 50 мл). Второй апельсин нарежьте тонкими кружочками. Масло размягчите, взбейте с сахаром до пышности, добавьте яйца, затем цедру, сок, муку с разрыхлителем и соль, перемешайте до однородности. Форму смажьте маслом, вылейте тесто, сверху выложите апельсиновые кружочки. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте кексу немного остыть, затем посыпьте сахарной пудрой. Этот цитрусовый кекс исчезает быстрее, чем вы его испекли.

