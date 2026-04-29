Две картошки и горсть сыра — через 20 минут подаю пиццу, хрустящую, нежую, без дрожжей

Беру картофель, яйцо, муку и начинку — варю картошку, разминаю в пюре, добавляю яйцо, муку и соль, замешиваю мягкое тесто, раскатываю лепешку на сковороде, обжариваю с одной стороны, переворачиваю, выкладываю томатный соус, колбасу, сыр и запекаю.

Через 20 минут на столе пицца, которая получается хрустящей снаружи, нежной внутри и намного вкуснее, чем на дрожжевом тесте. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого ужина или перекуса. Получается обалденная вкуснятина: золотистая, хрустящая корочка из картофельного теста, а внутри — сочная начинка из колбасы, сыра и томатного соуса, которая делает каждый кусочек ароматным и тающим во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г картофеля, 1 яйцо, 100 г муки, соль по вкусу; для начинки — 2 столовые ложки томатного соуса, 150 г колбасы или ветчины, 150 г твердого сыра, 1 помидор, орегано по вкусу. Картофель отварите, разомните в пюре, остудите. Добавьте яйцо, муку и соль, замесите мягкое тесто. Раскатайте лепешку по размеру сковороды. Разогрейте сковороду с маслом, выложите лепешку, обжаривайте с одной стороны 3–4 минуты до румяной корочки.

Переверните, смажьте томатным соусом, выложите нарезанную колбасу, помидоры, посыпьте сыром и орегано. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 5–7 минут до расплавления сыра. Подавайте горячей — эта пицца исчезает быстрее, чем вы ее приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Беру слоеное тесто и заворачиваю в него сыр — выпекаю 15 минут и подаю хрустящие пироги
Посадка картофеля в Центральной России в 2026 году: сорта, сроки и методы
Остался вчерашний картофель? Превращаем в шедевр! Золотистые брусочки в облаке яичной болтуньи с зеленью — идеальный завтрак
Мягкий шашлык из жесткого мяса: 3 самых удачных маринада для говядины
Мария Левицкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Шоу «Титаны. Битва сезонов», 26 апреля: имя победителя, финал и суперфинал
