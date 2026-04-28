Остался вчерашний картофель? Превращаем в шедевр! Золотистые брусочки в облаке яичной болтуньи с зеленью — идеальный завтрак

Казалось бы, что можно приготовить из пары отварных картофелин и яиц? Оказывается — настоящее кулинарное откровение.

Что понадобится

Отварной картофель — 300-400 г, яйца куриные — 2-3 шт., масло растительное — 2 ст. л., зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Картофель, нарезанный аккуратными брусочками, обжариваем на разогретом масле на среднем огне 2-3 минуты до появления румяной корочки.

В отдельной миске тщательно взбалтываем яйца с солью и перцем. Полученную яичную смесь вливаем к картофелю на сковороду.

Убавляем огонь до минимума и готовим, постоянно аккуратно помешивая, около 2 минут, пока яйца не схватятся в нежную влажную массу.

Снимаем с огня, добавляем мелко рубленную зелень, перемешиваем и сразу подаем. Идеальное дополнение — хрустящие тосты или свежие овощи.