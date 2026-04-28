Просто давлю картофель и добавляю фарш — пирог без теста: так просто, что не нужно уметь готовить

Пирог без теста из картофеля и фарша — это сытное блюдо, которое готовится так просто, что не нужно уметь готовить.

Хрустящая картофельная основа с бортиками, сочная мясная начинка с овощами и расплавленная сырная шапка создают идеальное сочетание для семейного ужина.

Для приготовления понадобится: 6-7 вареных картофелин, 500 г мясного фарша, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 150 г твердого сыра, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: картофель разомните вилкой прямо в форме для запекания, формируя дно и бортики высотой 3-4 см. Лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до мягкости. Добавьте фарш, жарьте до готовности, затем добавьте томатную пасту, соль, перец и паприку, тушите 5 минут.

Выложите начинку на картофельную основу. Посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки. Подавайте горячим.

