Психолог объяснила, как именно поцелуи влияют на ментальное состояние

Поцелуи с любимым человеком провоцируют выброс нескольких гормонов счастья: дофамина, серотонина и окситоцина, заявила «Москве 24» психолог Марианна Абравитова. Эксперт назвала такое проявление чувств мощным нейробиологическим инструментом, который помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, а также повышает самооценку.

Поцелуи действуют как легкий природный антидепрессант. В кровь выбрасывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья: дофамина, играющего ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, а также окситоцина, отвечающего за привязанность и чувство безопасности, — объяснила Абравитова.

По словам психолога, во время поцелуя уровень кортизола — гормона стресса резко падает. Кроме того, стимулируется блуждающий нерв, который помогает нервной системе переключиться из режима «бей или беги» в спокойное состояние. Подобные ласки способствуют концентрации на текущем моменте, отвлекая от навязчивых негативных мыслей.

Ранее психолог Ольга Тетерина рассказала, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.