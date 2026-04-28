Психолог объяснила, как именно поцелуи влияют на ментальное состояние

Психолог Абравитова: поцелуи провоцируют выброс нескольких гормонов счастья

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Поцелуи с любимым человеком провоцируют выброс нескольких гормонов счастья: дофамина, серотонина и окситоцина, заявила «Москве 24» психолог Марианна Абравитова. Эксперт назвала такое проявление чувств мощным нейробиологическим инструментом, который помогает в борьбе со стрессом и тревожностью, а также повышает самооценку.

Поцелуи действуют как легкий природный антидепрессант. В кровь выбрасывается настоящий биохимический коктейль из гормонов счастья: дофамина, играющего ключевую роль в регуляции мотивации и удовольствия, серотонина, способного успокаивать и снижать уровень беспокойства из-за навязчивых мыслей, а также окситоцина, отвечающего за привязанность и чувство безопасности, — объяснила Абравитова.

По словам психолога, во время поцелуя уровень кортизола — гормона стресса резко падает. Кроме того, стимулируется блуждающий нерв, который помогает нервной системе переключиться из режима «бей или беги» в спокойное состояние. Подобные ласки способствуют концентрации на текущем моменте, отвлекая от навязчивых негативных мыслей.

Ранее психолог Ольга Тетерина рассказала, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США
Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер Народный артист Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
В Молдавии раскрыли возможную причину минирования Украиной границы с ПМР
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

