Экс-депутат Рады назвал категорию украинцев, которая выгодна Европе

Европа не заинтересована в том, чтобы на Украине снижали призывной возраст, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире ИС «Вести». По его мнению, у европейцев есть свои планы на молодых украинцев.

Категория 18-24 лет — это та социальная группа украинцев, которая больше всего интересует Европу. Это те молодые люди, которые могут очень быстро адаптироваться к любому европейскому обществу, куда бы ни попали. Это та категория людей, которая в будущем должна поправить европейскую демографию, — сказал Килинкаров.

Экс-нардеп напомнил, что с августа прошлого года по настоящее время Украину покинуло порядка 400 тыс. молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Через год-два они создадут семьи, у них родится хотя бы один ребенок, и, умножив эту цифру, можно получить около 1 млн человек, которые осядут в Евросоюзе, отметил он.

Это уже взрослые, способные работать и приносить доход государству люди, добавил Килинкаров. Поэтому, по его словам, вряд ли Евросоюз позволит Киеву привлекать эту категорию граждан на фронт. Он также усомнился, что украинская власть имеет право принимать такое решение.

Ранее Килинкаров в разговоре с NEWS.ru заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не станет уступать территории ради членства в Евросоюзе. По его словам, этот шаг будет означать капитуляцию Киева.