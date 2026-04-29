29 апреля 2026 в 10:00

Беру яйца и немного сыра — через 15 минут творожный омлет-рулет готов, нежнее и ароматнее сырников

Фото: D-NEWS.ru
Беру яйца, творог, сыр, чеснок и зелень — взбиваю яйца, жарю тонкий омлет, смешиваю творог с тертым сыром, чесноком и рубленой зеленью, намазываю на омлет, сворачиваю рулетом и нарезаю. Через 15 минут на столе симпатичный, нежный рулет, который получается вкусным, сытным и очень полезным.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного завтрака или дня рождения. Получается обалденная вкуснятина: нежный, пористый омлет с хрустящей корочкой, а внутри — кремовая творожная начинка с чесноком, зеленью и расплавленным сыром, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 4 яйца, 250 г творога, 100 г российского сыра, 2 стебля зеленого лука, 2 веточки базилика, 2 веточки петрушки, 1 зубчик чеснока, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца взбейте с солью и перцем. Разогрейте сковороду с маслом, вылейте яйца, жарьте тонкий омлет с двух сторон до готовности. Творог смешайте с тертым сыром, измельченным чесноком и рубленой зеленью. Нанесите начинку на омлет, сверните рулетом.

Уберите в холодильник на 30 минут, затем нарежьте на кусочки. Подавайте охлажденным — этот рулет исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Омлет с творогом в духовке — нежнее сырного и пышнее обычного: добавляю творог, и завтрак превращается в праздник
Мария Левицкая
