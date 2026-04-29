Морковь теперь не вянет в холодильнике: кекс, на который подсели и готовим снова и снова

Когда в холодильнике лежит морковь и уже начинает «ждать своей участи», не выбрасываю — пеку этот кекс. Сначала делала из любопытства, а теперь возвращаюсь к нему снова и снова.

А сверху — крем из сливочного сыра, легкий и не приторный, который делает вкус еще более домашним и уютным.

Ингредиенты: грецкие орехи — 100 г, морковь — 150 г, яйца — 2 шт., коричневый сахар — 100 г, соль — щепотка, сливочное масло (растопленное) — 60 г, корица — 1/2 ч. л., имбирь — щепотка, мускатный орех — щепотка, апельсиновая цедра — немного, мука — около 150 г, разрыхлитель — 1 ч. л., сливочный сыр — 140 г, сливки 33% — 50 мл, сахарная пудра — 2 ст. л.

Орехи промываю, подсушиваю и слегка обжариваю до аромата, затем измельчаю. Морковь натираю на мелкой терке или пробиваю в блендере.

Яйца взбиваю с сахаром до пышной светлой массы, добавляю растопленное сливочное масло, морковь, орехи и специи. Всыпаю просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешиваю до однородного теста. Перекладываю в форму (примерно 20 см) и выпекаю при 180 °C около 40–45 минут до готовности. Даю полностью остыть.

Для крема смешиваю сливочный сыр со сливками и сахарной пудрой до нежной, гладкой консистенции и покрываю остывший кекс.

Ольга Шмырева
