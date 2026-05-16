Секрет полезного завтрака: брауни «Протеиновый» — готовлю без сахара нежный десерт

Брауни — традиционное шоколадное пирожное американской кухни, которое не уступает по калорийности кремовому торту. Но мы печем легкую версию без муки и сахара, где секретный ингредиент — кабачок или яблочное пюре.

Что понадобится

яблочное пюре (без сахара) — 200 г, овсяная мука (без глютена) — 60 г, какао-порошок — 30 г + 20 г для глазури, протеин — 30 г, соль — щепотка, разрыхлитель — 1 ч. л., сахарозаменитель — по вкусу, молоко (или вода) — 120 мл + 120 мл для глазури

Как готовлю

Духовку разогреваю до 180 °C. Форму 18х18 см выстилаю пергаментом. Смешиваю сухие ингредиенты: муку, 30 г какао, протеин, соль, разрыхлитель и сахарозаменитель.

Добавляю яблочное пюре, перемешиваю, затем вливаю 120 мл молока и снова перемешиваю до однородности. Выливаю тесто в форму, выпекаю 20 минут до сухой шпажки.

Остужаю в форме, извлекаю. Для глазури смешиваю 20 г какао, 120 мл молока и сахарозаменитель, нагреваю до загущения. Поливаю брауни, нарезаю и подаю.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.