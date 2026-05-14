Кто сказал, что кекс — это десерт? Я готовлю с тунцом и оливками! Рецепт топ-перекуса за 20 минут

Никогда бы не подумал, что из залежавшейся банки тунца и остатков муки можно приготовить нечто столь элегантное. Результат такой, что не стыдно подать и на праздник.

Что понадобится

Консервированный тунец — 1 банка, блинная мука — 200 г, яйца — 2 шт., натуральный йогурт — 100 мл, маслины без косточек — 80 г, зелень (укроп/петрушка) — 20 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 0,5 ч. л., сливочное масло — для смазывания формочек.

Как готовлю

С банки тунца сливаю жидкость, рыбу перекладываю в миску и тщательно разминаю вилкой до однородной массы. Зелень мою, обсушиваю и мелко рублю.

Яйца взбиваю венчиком в отдельной посуде, добавляю йогурт, соль и разрыхлитель, затем всыпаю блинную муку и замешиваю гладкое тесто без комочков. Вмешиваю в основу размятый тунец и нарезанную зелень. Духовку разогреваю до 190°C, формочки для кексов смазываю сливочным маслом.

Раскладываю тесто равными порциями, заполняя каждую формочку примерно на две трети объема. Маслины разрезаю поперек пополам и слегка вдавливаю их в тесто разрезом вверх.

Выпекаю кексы 15–18 минут до появления румяной золотистой корочки. Подаю теплыми — они идеально сочетаются со сметанным соусом или просто как сытный перекус.