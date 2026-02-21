Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 14:12

Началась последняя гонка Коростелева на ОИ-2026

Коростелев 21 февраля вышел на масс-старт на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: Maxim Thore/Keystone Press Agency.Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Италии началась последняя гонка россиянина Савелия Коростелева на Олимпийских играх — 2026, передает «Чемпионат». Он выступает в мужском масс-старте на 50 км классическим стилем.

Согласно онлайн-трансляции, норвежцы Мартин Нюэнгет, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен лидируют на отметке 27 км. Коростелев проигрывает им уже одну минуту семь секунд. С ним на одной отметке Виктор Ловера.

Фаворитом гонки является Клебо, который на этих Играх уже завоевал пять золотых медалей. Ранее Коростелев был близок к подиуму, заняв четвертое место в скиатлоне.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении очередного этапа борьбы за здоровье: спортсменка перенесла пятую по счету операцию на ноге, которую сломала во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Шестичасовое вмешательство прошло успешно.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026.

олимпиада-2026
спорт
спортсмены
лыжники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 февраля
Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы
МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции РФ на переговорах по Украине
Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой
Российские пенсионеры нашли бюджетную замену европейским курортам
Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде
Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе
Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала
В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Индия ввела запрет в отношении российских страховщиков
Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию
«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России
Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной
МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине
Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов
На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке
Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения
Москва пригрозила Сеулу ответными мерами в случае поставок оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.