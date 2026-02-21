Началась последняя гонка Коростелева на ОИ-2026 Коростелев 21 февраля вышел на масс-старт на Олимпиаде-2026

В Италии началась последняя гонка россиянина Савелия Коростелева на Олимпийских играх — 2026, передает «Чемпионат». Он выступает в мужском масс-старте на 50 км классическим стилем.

Согласно онлайн-трансляции, норвежцы Мартин Нюэнгет, Йоханнес Клебо и Эмиль Иверсен лидируют на отметке 27 км. Коростелев проигрывает им уже одну минуту семь секунд. С ним на одной отметке Виктор Ловера.

Фаворитом гонки является Клебо, который на этих Играх уже завоевал пять золотых медалей. Ранее Коростелев был близок к подиуму, заняв четвертое место в скиатлоне.

Ранее американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о завершении очередного этапа борьбы за здоровье: спортсменка перенесла пятую по счету операцию на ноге, которую сломала во время скоростного спуска на Олимпийских играх в Италии. Шестичасовое вмешательство прошло успешно.

До этого российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Филиппову 23 года. Он стал первым российским спортсменом, который сумел пройти квалификационный отбор на Олимпиаду-2026.