03 февраля 2026 в 23:23

Печенье, которое не черствеет неделю: бананово-творожная вкусняшка к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Готовим бананово-творожную вкусняшку к чаю. Этот десерт ломает все стереотипы о том, что домашняя выпечка быстро черствеет.

За счет высокой влажности бананового пюре и творога печенье получается по текстуре похожим на нежные кексы или брауни — оно плотное, влажное и буквально тает во рту.

Для приготовления понадобится: 2 крупных спелых банана, 150 г творога жирностью 5–9%, 50 г размягченного сливочного масла или 2 ст. л. растительного масла, 100 г сахара, 1 яйцо, 250 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин или корица по желанию. Разомните бананы в пюре вилкой. В глубокой миске творог смешайте с мягким маслом и сахаром до однородности. Добавьте яйцо, банановое пюре, соль, ванилин и перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу, замешивая мягкое, липкое тесто. Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите пергаментом. Влажными руками сформируйте небольшие шарики из теста, выложите на противень и слегка приплюсните. Выпекайте 15–20 минут до легкого румянца по краям. Серединка может казаться чуть влажной.

Для долгой мягкости храните печенье в герметичном контейнере при комнатной температуре. Так оно не черствеет неделю.

Ранее стало известно, как приготовить рулет из слоеного теста с карамелизированными яблоками.

