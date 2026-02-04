Зимняя Олимпиада — 2026
Рассыпчатый манник на сметане в духовке: просто, доступно и очень вкусно

Рассыпчатый манник на сметане в духовке
Манник — это простой в приготовлении, но очень вкусный пирог, который по силам даже начинающему кулинару. Делимся рецептом рассыпчатого манника на сметане в духовке. Десерт из доступных ингредиентов станет идеальным дополнением к чаю и кофе.

Ингредиенты

  • Манная крупа — 150 г + щепотка для формы
  • Сметана любой жирности — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 120 г
  • Сода — 1 ч. л.
  • Ванилин — щепотка
  • Сливочное масло — 10 г для смазывания
  • Сахарная пудра — на свой вкус для украшения (необязательно)

Способ приготовления

Заранее извлеките продукты из холодильника, чтобы они согрелись при комнатной температуре. Благодаря этому тесто получится более нежным и воздушным при выпекании.

Влейте яйца в глубокую емкость и взбейте до густой плотной пенки любым удобным способом.

В другую емкость выложите сметану, добавьте сахар и хорошенько взбейте. Следом всыпьте манку и ванилин, тщательно перемешайте. Оставьте будущее тесто на 30 минут, чтобы крупа напиталась влагой.

Перелейте взбитые яйца к сметане с манкой, всыпьте соду и перемешайте. На поверхности теста образуются пузырьки. При этом его консистенция будет напоминать густую сметану.

Подготовьте форму. Если она силиконовая, то смазывать ее не надо. Форму из других материалов смажьте кусочком масла (и дно, и стенки), присыпьте небольшим количеством манки. Влейте тесто, разровняйте. Поставьте манник в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35–40 минут. Чтобы определить готовность пирога, проткните его зубочисткой: она должна остаться сухой.

Манник готов! Перед подачей к столу украсьте сахарной пудрой.

Ранее мы поделились рецептом блинов в бутылке.

