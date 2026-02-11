Нежное как пух: быстрое печенье на сметане — просто тает во рту!

Печенье на сметане выручает, когда нужно приготовить что-то вкусное к приходу гостей или для семейного завтрака. Оно отличается от песочного своей мягкостью: внутри оно пористое и нежное, как кекс, а снаружи покрыто тонкой аппетитной корочкой. Это отличный способ использовать сметану, которая залежалась в холодильнике, и превратить ее в гору золотистого печенья, пахнущего ванилью и домашним теплом.

Для этого рецепта вам понадобится 200 г сметаны любой жирности, 100 г сахара, 100 г размягченного сливочного масла, 1 яйцо, около 400–450 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотка ванилина. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо и сметану, тщательно перемешайте. Осторожно всыпайте муку с разрыхлителем и ванилином, замешивая мягкое, податливое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 1 см, вырежьте фигурки и выложите на противень. Выпекайте при 180°C примерно 15–20 минут до легкого зарумянивания.

Совет: не передержите это печенье в духовке! Как только края стали слегка золотистыми, а верх поднялся — пора доставать. Внутри оно должно остаться влажным и мягким; если передержать, оно станет жестким, как сухарик.

