11 февраля 2026 в 10:15

Нежное как пух: быстрое печенье на сметане — просто тает во рту!

Печенье на сметане Печенье на сметане Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Печенье на сметане выручает, когда нужно приготовить что-то вкусное к приходу гостей или для семейного завтрака. Оно отличается от песочного своей мягкостью: внутри оно пористое и нежное, как кекс, а снаружи покрыто тонкой аппетитной корочкой. Это отличный способ использовать сметану, которая залежалась в холодильнике, и превратить ее в гору золотистого печенья, пахнущего ванилью и домашним теплом.

Для этого рецепта вам понадобится 200 г сметаны любой жирности, 100 г сахара, 100 г размягченного сливочного масла, 1 яйцо, около 400–450 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотка ванилина. Разотрите масло с сахаром, добавьте яйцо и сметану, тщательно перемешайте. Осторожно всыпайте муку с разрыхлителем и ванилином, замешивая мягкое, податливое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 1 см, вырежьте фигурки и выложите на противень. Выпекайте при 180°C примерно 15–20 минут до легкого зарумянивания.

  • Совет: не передержите это печенье в духовке! Как только края стали слегка золотистыми, а верх поднялся — пора доставать. Внутри оно должно остаться влажным и мягким; если передержать, оно станет жестким, как сухарик.

Готовим шарлотку в аэрогриле: самый быстрый яблочный пирог.

