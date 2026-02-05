Быстрее, чем в духовке: идеальная шарлотка в аэрогриле

Аэрогриль — это настоящий спасатель для любителей выпечки. Благодаря мощной конвекции шарлотка в нем пропекается равномерно и гораздо быстрее, чем в обычном духовом шкафу. Сверху образуется аппетитная хрустящая корочка, а внутри пирог остается влажным и нежным.

Для приготовления возьмите 3 куриных яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 3 крупных яблока (лучше кислых сортов) и 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Сначала взбейте яйца с сахаром в пышную белую пену. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая лопаткой. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте дольками. Смажьте форму, подходящую для вашего аэрогриля, 10 г сливочного масла, выложите яблоки и залейте их тестом.

Поместите форму на среднюю решетку аэрогриля. Выпекайте при температуре 180°C около 20–25 минут.

Совет: чтобы верхушка не подгорела из-за интенсивного обдува, первые 15 минут можно прикрывать форму фольгой, а затем снять ее. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

