Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 10:10

Быстрее, чем в духовке: идеальная шарлотка в аэрогриле

Шарлотка в аэрогриле Шарлотка в аэрогриле Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэрогриль — это настоящий спасатель для любителей выпечки. Благодаря мощной конвекции шарлотка в нем пропекается равномерно и гораздо быстрее, чем в обычном духовом шкафу. Сверху образуется аппетитная хрустящая корочка, а внутри пирог остается влажным и нежным.

Для приготовления возьмите 3 куриных яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 3 крупных яблока (лучше кислых сортов) и 0,5 ч. л. разрыхлителя.

Сначала взбейте яйца с сахаром в пышную белую пену. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая лопаткой. Яблоки очистите от сердцевины и нарежьте дольками. Смажьте форму, подходящую для вашего аэрогриля, 10 г сливочного масла, выложите яблоки и залейте их тестом.

Поместите форму на среднюю решетку аэрогриля. Выпекайте при температуре 180°C около 20–25 минут.

  • Совет: чтобы верхушка не подгорела из-за интенсивного обдува, первые 15 минут можно прикрывать форму фольгой, а затем снять ее. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Рецепт крема для торта за 20 минут смотрите на нашем сайте.

Читайте также
Этот салат со свеклой удивляет с первой ложки: простой и дерзкий
Семья и жизнь
Этот салат со свеклой удивляет с первой ложки: простой и дерзкий
Пирог «Ленивые персики»: ничего сложного — за вас все сделает миксер и духовка
Общество
Пирог «Ленивые персики»: ничего сложного — за вас все сделает миксер и духовка
Просто обожаю этот пирог. «Ненасытная монашка» — хороший рецепт на каждый день
Общество
Просто обожаю этот пирог. «Ненасытная монашка» — хороший рецепт на каждый день
Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю
Общество
Заливаю яйца кефиром и в духовку. Пеку «Наскребушки» — нежное ароматное чудо к чаю
Лучший рецепт для выходных: фаршированный лаваш — сытно, быстро и очень вкусно
Общество
Лучший рецепт для выходных: фаршированный лаваш — сытно, быстро и очень вкусно
яблоки
пироги
выпечка
рецепты
простой рецепт
быстрый рецепт
десерты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад насторожился из-за предостережения МИД РФ по поводу Украины
В Китае отреагировали на прекращение действия ДСНВ
Трамп раскрыл неожиданную деталь о секретном оружии США
Раскрыты детали массированной атаки на Ростовскую область
В Госдуме рассказали, какие сложности ждут при регистрации в апартаментах
Президент РФБ рассказал о проблемах российского баскетбола из-за санкций
Наступление ВС РФ в Донбассе 5 февраля: Славянск, Краматорск, Дружковка
Врач назвал неочевидный способ заразиться сифилисом
В Абу-Даби продолжились переговоры по Украине
Медведев объяснил, почему возможности США истощились
На главной улице Киева вспыхнул пожар
Медведев объяснил, почему не стоит сравнивать захват Мадуро и СВО
Химик опроверг популярный миф о зимнем воздухе в городах
Кинолог объяснил, как правильно делать массаж собаке
В Финляндии назвали «опасной игрой» решение Трампа по ДСНВ
Лавров раскрыл, как Путин отреагировал на санкции США после Анкориджа
В США врачи сотворили чудо для мужчины без легких
Наступление ВС РФ на Харьков 5 февраля: трупы жестких садистов, Купянск
Фавориту драфта НХЛ-2026 МакКенне грозит до 20 лет тюрьмы
В Госдуме раскрыли правду о смене тона на переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно
Общество

Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.