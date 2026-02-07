Зимняя Олимпиада — 2026
Бюджетная находка: печенье на растительном масле — легкое и очень быстрое!

Бюджетная находка: печенье на растительном масле — легкое и очень быстрое!
Многие удивляются, но отсутствие сливочного масла — это не повод отказываться от выпечки. Напротив, печенье на растительном масле получается более легким, долго не черствеет и обладает приятной текстурой. Это идеальный вариант для тех, кто соблюдает пост, следит за рационом или просто хочет сэкономить время и бюджет. Минимум грязной посуды, никакой возни.

Для этого рецепта подготовьте 100 мл любого растительного масла. Можно взять и обычное подсолнечное. Главное, чтобы масло было рафинированным, без запаха. Еще понадобятся 100 г сахара, 1 яйцо, около 300 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотка соли.

В любой подходящей емкости взбейте яйцо с сахарным песком и солью, пока все крупинки не растворятся. Влейте масло и как следует размешайте. Осторожно всыпайте просеянную муку с разрыхлителем, замешивая тесто. Оно не должно липнуть к рукам.

Сформируйте небольшие шарики, выложите на противень и слегка придавите вилкой. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке всего 12–15 минут.

  • Совет: чтобы печенье приобрело изысканный аромат, добавьте в тесто 1 ч. л. цедры лимона или апельсина.

Еще одно печенье из трех ингредиентов: готовим «Тройку».

