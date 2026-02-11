Вот это да! Солим скумбрию без рассола. Вкусно с картошечкой и на хлебушек

Этот способ посола скумбрии — гениально простой и абсолютно неожиданный метод, который поражает своим результатом. Его необычность в том, что рыба солится не в рассоле, а в особой сухой смеси, которая вытягивает лишнюю влагу и создает идеальную концентрацию вкуса. Получается потрясающая закуска: плотная, но нежная, слоистая текстура мякоти, пропитанная солью и специями, без лишней водянистости, с чистым, ярким вкусом морской рыбы и ароматом лаврового листа с душистым перцем.

Для приготовления вам понадобится: 2 свежие или свежемороженые скумбрии, 3 столовые ложки крупной соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка молотого черного перца и по несколько горошин душистого перца и лавровых листьев. Рыбу тщательно вымойте, обсушите и разрежьте вдоль хребта, удалив внутренности и голову. Смешайте в миске соль, сахар и молотый перец. На дно стеклянной или эмалированной посуды насыпьте часть смеси, положите лавровый лист и горошины перца. Каждую половинку рыбы обильно натрите оставшейся сухой смесью со всех сторон, включая кожу. Плотно уложите рыбу кожей вверх в посуду, присыпьте оставшимися специями, накройте пищевой пленкой и поставьте под гнет в холодильник. Всего через 24 часа рыба будет готова. Перед подачей аккуратно смойте остатки смеси холодной водой, обсушите и нарежьте на порционные кусочки.

