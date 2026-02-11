Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 12:30

Вот это да! Солим скумбрию без рассола. Вкусно с картошечкой и на хлебушек

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот способ посола скумбрии — гениально простой и абсолютно неожиданный метод, который поражает своим результатом. Его необычность в том, что рыба солится не в рассоле, а в особой сухой смеси, которая вытягивает лишнюю влагу и создает идеальную концентрацию вкуса. Получается потрясающая закуска: плотная, но нежная, слоистая текстура мякоти, пропитанная солью и специями, без лишней водянистости, с чистым, ярким вкусом морской рыбы и ароматом лаврового листа с душистым перцем.

Для приготовления вам понадобится: 2 свежие или свежемороженые скумбрии, 3 столовые ложки крупной соли, 1 столовая ложка сахара, 1 чайная ложка молотого черного перца и по несколько горошин душистого перца и лавровых листьев. Рыбу тщательно вымойте, обсушите и разрежьте вдоль хребта, удалив внутренности и голову. Смешайте в миске соль, сахар и молотый перец. На дно стеклянной или эмалированной посуды насыпьте часть смеси, положите лавровый лист и горошины перца. Каждую половинку рыбы обильно натрите оставшейся сухой смесью со всех сторон, включая кожу. Плотно уложите рыбу кожей вверх в посуду, присыпьте оставшимися специями, накройте пищевой пленкой и поставьте под гнет в холодильник. Всего через 24 часа рыба будет готова. Перед подачей аккуратно смойте остатки смеси холодной водой, обсушите и нарежьте на порционные кусочки.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Общество
Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Общество
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Общество
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Забыла про магазинную! Квашу сама по простому рецепту. Капуста «Трехдневка» — вкуснее, полезнее и дешевле
Общество
Забыла про магазинную! Квашу сама по простому рецепту. Капуста «Трехдневка» — вкуснее, полезнее и дешевле
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
Общество
Сотни дырочек на каждом — так жарила моя бабушка. Рецепт вкусных кружевных блинчиков на Масленицу
рецепты
скумбрия
засолка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.