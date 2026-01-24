Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 11:05

Возьмите 3 селедки и эти специи — покупать соленую больше не захотите: домашняя малосольная — вкуснее любой красной

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Раньше я постоянно покупала готовую селедку, пока не попробовала засолить ее сама. С тех пор магазинную даже не рассматриваю. Домашняя получается нежная, сочная, буквально тает во рту. Никакой лишней соли, никакого резкого запаха — только чистый, насыщенный вкус рыбы. Готовлю сразу несколько штук, потому что съедается она моментально. Таким способом, кстати, отлично солится и скумбрия.

Ингредиенты: сельдь свежемороженая — 3 шт., вода — 2 л, соль — 6 ст. л., сахар — 2 ст. л., лавровый лист — 2–3 шт., перец горошком — 5–7 шт.

Как солю: воду довожу до кипения, добавляю соль, сахар, лавровый лист и перец, провариваю 2–3 минуты и полностью остужаю. Сельдь размораживаю, хорошо промываю, при необходимости удаляю жабры, но не потрошу. Плотно укладываю рыбу в чистую банку и заливаю холодным рассолом так, чтобы она была полностью покрыта. Убираю в холодильник на 3 дня. За это время селедка отлично просаливается и становится нежной, как масло. Если любите слабосоленую — можно пробовать уже через 2 дня. Чищу, режу и заливаю нерафинированным маслом и перекладываю луком. Подаю с черным хлебом и картошкой. После такой селедки к магазинной возвращаться точно не захочется.

Ранее мы делились рецептом винегрета по-необычному. Добавьте этот ингредиент и посмотрите на салат по-новому.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю рыбный салат в лимонных корзиночках — оригинальность на максимуме! Легкая закуска, которая удивит всех гостей
Общество
Готовлю рыбный салат в лимонных корзиночках — оригинальность на максимуме! Легкая закуска, которая удивит всех гостей
Готовлю хрустящие сырные трубочки с лососем — идеальная закуска для праздничного стола
Общество
Готовлю хрустящие сырные трубочки с лососем — идеальная закуска для праздничного стола
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Семья и жизнь
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Помните вкусную селедку из СССР? Вот ее рецепт — доступный продукт с тем самым вкусом
Общество
Помните вкусную селедку из СССР? Вот ее рецепт — доступный продукт с тем самым вкусом
Бюджетка на миллион: свекла и селедка в этих бутербродах дает шикарный вкус — они всегда нарасхват
Общество
Бюджетка на миллион: свекла и селедка в этих бутербродах дает шикарный вкус — они всегда нарасхват
рыба
засолка
селедка
скумбрия
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 января: где сбои в России
Google уличили в попытке подсадить школьников на свои цифровые сервисы
Мать утопила маленького сына в ванной
Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
«Серьезное повреждение»: власти о сроках завершения блэкаута в Заполярье
Удар по скорой, обстрел Курской области: как ВСУ атакуют Россию 24 января
Тело пловца Свечникова привезли в Россию
Россияне охладели к банковским картам
Российская армия совершила стратегический ход против Украины
В Новокузнецком роддоме умер еще один младенец
Число жертв взрыва в центре МВД увеличилось
ВС России атаковали склады украинских беспилотников дальнего действия
«Барьер для воздуха»: эксперт назвала причины ухудшения звука в телефоне
Почему не работает WhatsApp 24 января: где сбои в России, когда заблокируют
Армия России освободила еще одно село в Харьковской области
«Маньяк-аниматор» с Гоа наврал о количестве убийств
Кулеба сообщил, сколько жителей Киева и Чернигова остались без света
Назван самый сложный вопрос на трехсторонних переговорах по Украине
Россиянам рассказали, как правильно одеваться в лютые морозы
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.