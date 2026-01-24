Возьмите 3 селедки и эти специи — покупать соленую больше не захотите: домашняя малосольная — вкуснее любой красной

Раньше я постоянно покупала готовую селедку, пока не попробовала засолить ее сама. С тех пор магазинную даже не рассматриваю. Домашняя получается нежная, сочная, буквально тает во рту. Никакой лишней соли, никакого резкого запаха — только чистый, насыщенный вкус рыбы. Готовлю сразу несколько штук, потому что съедается она моментально. Таким способом, кстати, отлично солится и скумбрия.

Ингредиенты: сельдь свежемороженая — 3 шт., вода — 2 л, соль — 6 ст. л., сахар — 2 ст. л., лавровый лист — 2–3 шт., перец горошком — 5–7 шт.

Как солю: воду довожу до кипения, добавляю соль, сахар, лавровый лист и перец, провариваю 2–3 минуты и полностью остужаю. Сельдь размораживаю, хорошо промываю, при необходимости удаляю жабры, но не потрошу. Плотно укладываю рыбу в чистую банку и заливаю холодным рассолом так, чтобы она была полностью покрыта. Убираю в холодильник на 3 дня. За это время селедка отлично просаливается и становится нежной, как масло. Если любите слабосоленую — можно пробовать уже через 2 дня. Чищу, режу и заливаю нерафинированным маслом и перекладываю луком. Подаю с черным хлебом и картошкой. После такой селедки к магазинной возвращаться точно не захочется.

Ранее мы делились рецептом винегрета по-необычному. Добавьте этот ингредиент и посмотрите на салат по-новому.