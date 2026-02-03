Зимняя Олимпиада — 2026
Засолка сала в рассоле: традиционный рецепт с современным подходом

Засолка сала в рассоле: традиционный рецепт с современным подходом
Сало — это не просто продукт, это культурное наследие многих стран, особенно славянских. Оно ассоциируется с уютными семейными обедами, зимними вечерами и незабываемыми вкусовыми ощущениями. Однако, чтобы сало стало настоящим деликатесом, его нужно правильно засолить.

Раскрыли, как приготовить идеальное сало в рассоле по оригинальному рецепту, который сочетает в себе традиции и современные кулинарные приемы.

Ингредиенты

  • 1 кг свежего сала без шкурки
  • 2 литра воды
  • 50 г крупной соли
  • 3-4 лавровых листа
  • 10 горошин черного перца
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 чайная ложка семян кориандра (по желанию)
  • 1 чайная ложка сахара
  • 1 столовая ложка уксуса (6%)
  • Листья смородины или вишни (для дополнительного аромата)

Засолка сала в рассоле — пошаговый рецепт вкусной закуски с фото Засолка сала в рассоле — пошаговый рецепт вкусной закуски с фото Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пошаговый рецепт

  1. Начнем с выбора сала. Идеально подойдет свежее, с розоватым оттенком мясной прослойки. Хорошенько промойте сало под холодной водой, затем обсушите бумажными полотенцами. Если есть необходимость, удалите излишки шкурки или жилок, чтобы конечный продукт был максимально нежным.
  2. Разрежьте сало на кусочки, примерно по 300–400 граммов каждый. Это поможет равномерно распределить соль и специи по всему продукту.
  3. В кастрюлю нужно налить два литра воды и вскипятить. После добавляем соль, сахар, лавровый лист, черный перец горошком, семена кориандра (если используете) и очищенный и раздавленный чеснок. Перемешайте ингредиенты, чтобы они полностью растворились в воде.
  4. Когда все ингредиенты будут хорошо растворены, снимите кастрюлю с огня и осторожно добавьте уксус. Уксус не только придаст рассолу дополнительную кислинку, но и поможет лучше сохранить сало.
  5. Теперь нужно оставить рассол остывать. Это очень важно, так как горячий рассол может испортить текстуру сала.
  6. После того, как рассол остынет, можно начинать засолку. Возьмите глубокую эмалированную или стеклянную посуду (металлические контейнеры могут взаимодействовать с солью и испортить вкус). На дно емкости выложите несколько листьев смородины или вишни для дополнительного аромата.
  7. Выложите куски сала в емкость, стараясь укладывать их плотно друг к другу. Между слоями сала можно добавлять немного лаврового листа, черного перца и чеснока для усиления вкуса.
  8. Залейте сало остывшим рассолом, чтобы жидкость полностью его покрыла. Если сало всплывает, можно прикрыть его тарелкой или грузиком, чтобы оно оставалось под рассолом.
  9. Теперь самое время отправить сало на ферментацию. Поставьте емкость в прохладное место, например, в погреб или холодильник на нижнюю полку. Оптимальная температура для засолки составляет около 2–4 C.
  10. Через 7–10 дней сало будет готово к употреблению. Чем дольше оно находится в рассоле, тем более насыщенным и ярким становится его вкус. Многие любители сала предпочитают выдерживать его в рассоле до двух недель.
  11. Перед подачей достаньте его из рассола и обсушите салфетками или бумажными полотенцами. Для лучшего вкуса сало можно нарезать тоненькими ломтиками и подержать его некоторое время при комнатной температуре, дабы оно размягчилось.
  12. Если хотите добавить еще больше вкуса, можно натереть сало чесноком или мелко нарубленной зеленью. Нарезанное сало прекрасно сочетается с хлебом, маринованными овощами и горчицей.

Ранее мы раскрыли рецепт тушеной капусты без мяса на сковороде.

Проверено редакцией
