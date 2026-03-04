Слоеный пирог за 30 минут — банан, ягоды и секрет хрустящей корочки для чая

Иногда хочется чего-то сладкого к чаю, но нет времени или желания тратить часы на выпечку. Готовое слоеное тесто приходит на помощь: оно позволяет быстро приготовить ароматный пирог с любимыми фруктами или вареньем. Минимум усилий — максимум удовольствия.

Ингредиенты

слоеное тесто — 700 г

сахар — 20 г

бананы — 3–4 шт.

яйцо — 1 шт.

молоко — 50 мл

замороженные ягоды или варенье — 200 г

Приготовление

Достаньте тесто и ягоды заранее, чтобы ускорить процесс. Раскатайте тесто толщиной около 1 см и вырежьте круг. В центр положите бананы по кругу. Сделайте надрезы по краям в виде бахромы, присыпьте сахаром и оберните бананы полосками теста. Смажьте смесью яйца и молока, проткните вилкой серединку и выпекайте 20 минут при 180 °C. Ягоды слегка прогрейте с сахаром и выложите в центр пирога или просто распределите варенье.

