Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 07:00

Слоеный пирог за 30 минут — банан, ягоды и секрет хрустящей корочки для чая

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда хочется чего-то сладкого к чаю, но нет времени или желания тратить часы на выпечку. Готовое слоеное тесто приходит на помощь: оно позволяет быстро приготовить ароматный пирог с любимыми фруктами или вареньем. Минимум усилий — максимум удовольствия.

Ингредиенты

  • слоеное тесто — 700 г
  • сахар — 20 г
  • бананы — 3–4 шт.
  • яйцо — 1 шт.
  • молоко — 50 мл
  • замороженные ягоды или варенье — 200 г

Приготовление

Достаньте тесто и ягоды заранее, чтобы ускорить процесс. Раскатайте тесто толщиной около 1 см и вырежьте круг. В центр положите бананы по кругу. Сделайте надрезы по краям в виде бахромы, присыпьте сахаром и оберните бананы полосками теста. Смажьте смесью яйца и молока, проткните вилкой серединку и выпекайте 20 минут при 180 °C. Ягоды слегка прогрейте с сахаром и выложите в центр пирога или просто распределите варенье.

Ранее сообщалось, что даже при правильной варке рис часто получается безвкусным и скучным. Всё дело не в крупе, а в способе приготовления. Освоив одну простую хитрость, вы превратите обычный гарнир в ароматное и самостоятельное блюдо, которое будет радовать на каждый день.

Проверено редакцией
Читайте также
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Шоу-бизнес
Комик Стогниенко рассказал, почему стал ведущим гастрошоу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Здоровье/красота
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
Семья и жизнь
Исчезает с тарелки за секунды: нежнейшее песочное печенье из 4 ингредиентов
В муке больше не обваливаю: жарю минтай по-корейски — пикантный маринад творит чудеса
Общество
В муке больше не обваливаю: жарю минтай по-корейски — пикантный маринад творит чудеса
Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество
Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
еда
кулинария
рецепты
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол Ирана раскрыл, как США «подожгли» весь мир убийством Хаменеи
Названы возможные сроки открытия воздушного пространства Катара и Бахрейна
Россияне высказались о легализации онлайн-казино
Стало известно о начале боев за Григоровку под Запорожьем
Узбекистан принял меры после зверского изнасилования девочки
Беспилотник атаковал американскую базу в Ираке
Терапевт раскрыла, какую страшную болезнь провоцирует пиво у женщин
Названо число погибших при бомбардировке Израилем пригорода Бейрута
Роскачество определило лучшие розовые вина на рынке
Россиянам напомнили о штрафах за вонь из квартиры
Обновление Windows 11 удалило интернет с компьютеров
В Китае объявили о часе расплаты для Японии за санкции против России
Залп «Града» накрыл ВСУ у Купянска: успехи ВС РФ к утру 4 марта
«По определению»: в РФ предположили, будут ли Москва и Вашингтон друзьями
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 марта: инфографика
ВСУ выпустили по России почти 30 беспилотников за ночь
Психолог рассказала, как избавиться от панических атак
Пленный ВСУ признался, что 1,5 года прятался в подвале как гражданский
В Госдуме обратились к российским олигархам с одним предложением
Звезда шоу «Смертельный улов» умер в море при загадочных обстоятельствах
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.