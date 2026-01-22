Мужчина зарезал начальника из-за сокращенной премии

В Японии полиция арестовала 45-летнего мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве своего начальника, сообщает портал MSNews. Инцидент произошел в квартире жертвы в токийском районе Ота, где подозреваемый нанес президенту компании более 10 ножевых ранений.

Мотивом преступления стало недовольство условиями труда и сокращением годового бонуса: премия руководителя отдела продаж была уменьшена с 1,5 до одной месячной зарплаты без объяснения причин. В ходе следствия выяснилось, что нападавший действовал с особой жестокостью: сначала он распылил инсектицид в лицо начальнику, а затем преследовал его по всей квартире с ножом для фруктов.

Я был недоволен его отношением. Когда я попытался высказать свое мнение, он разозлился, и мы подрались, — рассказал на допросе задержанный.

Несмотря на заявления подозреваемого об отсутствии умысла на убийство, полиция настаивает на обратном, указывая на характер и количество ранений в области шеи и бедер. Ситуация осложняется тем, что мужчины были одноклассниками и близкими друзьями до начала совместной работы в компании по производству аудиооборудования.

