Ученик легендарного актера выбил ногой дверь в ресторане и забыл Актер Накамура Цурумацу напился, выбил ногой дверь в ресторане и забыл об этом

Актер театра кабуки Накамура Цурумацу устроил погром в ресторане в Токио, передает The Japan Times. 30-летний артист был пьян и выбил ногой дверь заведения, однако после задержания он заявил, что ничего не помнит. В 2005 году он стал учеником знаменитого Накамуры Кандзабуро XVIII, представителя 400-летней актерской династии.

Цурумацу отказался признавать вину. Однако принес публичные извинения журналистам у выхода из отделения и пообещал компенсировать ущерб. Из-за случившегося актер сорвал спектакль.

Настоящее имя артиста — Дайки Симидзу, но для работы на сцене он взял имя Накамура Цурумацу в соответствии с правилами кабуки. Поскольку он не был родственником Кандзабуро, для него выбрали другое сценическое имя.

