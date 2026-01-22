Депутат объяснил, повлияют ли праздники на январскую зарплату

Размер заработной платы в январе не изменится из-за длительных новогодних праздников, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, со снижением месячного дохода могут столкнуться только те, кто получает оплату за выполненный объем работы.

У нас январь — особый месяц. [Аванс] зависит от работодателя, от внутренних правил. Кому-то его выплачивают в полном объеме, кому-то сокращают, но в любом случае наличие большого количества праздничных дней в январе не влияет на оклад, который работающий гражданин должен получить по итогу месяца. У кого может измениться размер зарплаты? У работников, у которых сдельная форма занятости. То есть размер дохода зависит от того, какое количество услуг было оказано, какое количество единиц продукции произведено, — пояснил Нилов.

Он добавил, что, если работа выполнялась в праздничные дни, оплата производится по двойному тарифу. Вопрос о премии, по словам депутата, регулируется трудовым договором или решается работодателем.

Ранее член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что россияне с доходом до 100 тыс. рублей в месяц почти не почувствуют снижения аванса в январе. По ее словам, разница будет незначительной.