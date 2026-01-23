Дипломаты раскрыли, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ Полянский: РФ может вернуться в ПА ОБСЕ при ее отказе от русофобских подходов

Россия может вернуться к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но только при определенных условиях, заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский в рамках заседания организации. Главное требование — отказ руководства и ряда стран-участниц от русофобских подходов.

Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности, — уточнил дипломат.

Он напомнил, что решение о приостановке участия было принято Федеральным собранием в 2024 году из-за отсутствия прогресса и нежелания Запада анализировать причины кризиса европейской безопасности. По словам Полянского, ПА ОБСЕ утратила роль площадки для равного диалога и обслуживает интересы узкой группы западных государств, погрузившись в предвзятость и двойные стандарты.

В качестве возможных шагов к возвращению он назвал снижение военно-политической напряженности в Европе, а также реальные меры по защите прав национальных меньшинств, в том числе на Украине и в Прибалтике. Отдельно дипломат указал на необходимость прекратить героизацию нацизма и давление на неугодных журналистов.

Ранее Полянский рассказал, что участники ОБСЕ внимательно слушали выступление России на Постоянном совете в Вене. Отмечается, что на встрече затрагивались темы поиска решений по Украине и кризис в ОБСЕ.