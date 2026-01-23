Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 01:36

Дипломаты раскрыли, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ

Полянский: РФ может вернуться в ПА ОБСЕ при ее отказе от русофобских подходов

ОБСЕ ОБСЕ Фото: Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия может вернуться к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но только при определенных условиях, заявил постоянный представитель РФ при организации Дмитрий Полянский в рамках заседания организации. Главное требование — отказ руководства и ряда стран-участниц от русофобских подходов.

Российская делегация будет готова рассмотреть вопрос о возвращении к работе в ПА ОБСЕ при условии пересмотра руководством ассамблеи и рядом государств-членов русофобских и дискриминационных подходов к решению насущных проблем европейской безопасности, — уточнил дипломат.

Он напомнил, что решение о приостановке участия было принято Федеральным собранием в 2024 году из-за отсутствия прогресса и нежелания Запада анализировать причины кризиса европейской безопасности. По словам Полянского, ПА ОБСЕ утратила роль площадки для равного диалога и обслуживает интересы узкой группы западных государств, погрузившись в предвзятость и двойные стандарты.

В качестве возможных шагов к возвращению он назвал снижение военно-политической напряженности в Европе, а также реальные меры по защите прав национальных меньшинств, в том числе на Украине и в Прибалтике. Отдельно дипломат указал на необходимость прекратить героизацию нацизма и давление на неугодных журналистов.

Ранее Полянский рассказал, что участники ОБСЕ внимательно слушали выступление России на Постоянном совете в Вене. Отмечается, что на встрече затрагивались темы поиска решений по Украине и кризис в ОБСЕ.

Дмитрий Полянский
ОБСЕ
возвращение
русофобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Специалисты одной профессии все чаще выбирают работу в ВС РФ
Путин совершил жест вежливости, приветствую дипломатов США в Кремле
Дачникам объяснили, нужно ли убирать сугробы на даче
«Это смертный приговор»: на Западе испугались российского оружия
Киев увидел в Успенской угрозу нацбезопасности
«Он хочет»: Трамп заявил о решимости Зеленского на сделку по Украине
Кандидат на «Оскар», орденоносец: чем известен российский режиссер Бронзит
«Обложимся вибраторами»: как киевские чиновники издеваются над замерзающими
Мужчинам на заметку: упражнения и витамины для потенции. Советы сексолога
Пластиковые деньги и 3000 островов: секреты идеального отпуска во Вьетнаме
«Очень интересно»: Трамп оценил идею Путина о замороженных активах России
Дипломаты раскрыли, при каком условии России вернется к работе в ПА ОБСЕ
«Все идут на уступки»: Трамп изложил ситуацию по урегулированию на Украине
Трамп подтвердил продолжение работы над соглашением по Гренландии
Производитель очков Макрона «обогатился» за одни сутки
В Белом доме объяснили, кто «поставил» синяк Трампу
Брежнева на мели: отмена концертов, распродажа вещей — ее примут в РФ?
Шмыгаль заявил о серьезнейшей катастрофе в энергетике Украины
Замкомбата ВСУ уличили в стрельбе и избиении подчиненных
«Искренне надеюсь»: Захарова пошутила про ноту от Британии из-за спектакля
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.