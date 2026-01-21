Адвокат Джигана раскрыл важный нюанс раздела имущества при разводе Адвокат Жорин: подарки не будут делиться при разводе Джигана и Самойловой

Подарки, наследство и имущество, приобретенное до брака, не будет делиться при разводе рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) и блогера Оксаны Самойловой, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин. В разговоре с Super.ru он подчеркнул, что такое имущество не считается совместно нажитым.

По закону подарки, наследство, а также имущество, купленное до брака, не является совместно нажитым и не подлежит разделу. Все остальное делится пополам, — рассказал Жорин.

Адвокат отметил, что в момент подписания брачного договора Джиган находился в уязвимом положении. По словам защитника, в случае признания договора недействительным решение о разделе имущества будет принято через суд.

Ранее Жорин отказался отвечать, намерен ли рэпер Джиган бороться за детей в рамках бракоразводного процесса с Оксаной Самойловой. Правозащитник заявил, что сторона исполнителя намерена оспорить юридическую значимость брачного договора.