«Он хочет»: Трамп заявил о решимости Зеленского на сделку по Украине Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению сделки по Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность заключить сделку по урегулированию конфликта. По словам республиканца, которые он высказал на борту самолета по пути из Цюриха в Вашингтон, параметры возможного соглашения сторонам уже известны.

Параметры возможного соглашения по Украине людям известны. <...> Мы обсуждаем то, что обсуждалось шесть-семь месяцев. И Зеленский прибыл и заявил, что хочет заключить сделку, — отметил Трамп.

Глава Белого дома не стал раскрывать конкретных деталей потенциальной договоренности. Однако слова указывают на то, что диалог по мирному урегулированию продолжается в активной фазе.

Ранее Трамп также отмечал, что что все стороны, вовлеченные в конфликт на Украине, делают уступки для его урегулирования. Отвечая на вопрос о позиции России, американский лидер выразил уверенность, что Москва также идет на шаги к миру.

До этого Financial Times со ссылкой на источники проинформировало, что США и Украина разработали план по временному прекращению атак на российскую энергетическую инфраструктуру. Сделка может быть представлена России на переговорах в Абу-Даби.