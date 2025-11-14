Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 08:29

Эксперт рассказал, снизятся ли в России цены на сахар

«Руспродсоюз»: цены на сахар в России могут снизиться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стоимость сахара может упасть за счет снижения мировых цен, заявил ТАСС зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он также отметил, что на это влияет и наличие в России хороших внутренних запасов продукта.

В условиях снижения мировых цен и хороших внутренних запасов можно ожидать сохранения понижательной тенденции, — сказал Леонов.

Эксперт добавил, что в конце октября средние оптовые цены на сахар составили 42,9 тыс. рублей и были на 15,4% меньше, чем в том же периоде 2024 года. При этом средние розничные цены на сахар-песок равнялись 71,4 рубля за 1 кг (на 2,2% ниже октября 2024-го).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость банки красной икры весом 200 г в России увеличилась на 33%. Этот показатель приблизился к 3 тыс. рублей. При этом спрос на натуральный продукт повысился на 3%, в то время как имитированную лососевую икру стали покупать на 18% чаще.

До этого экономист Леонид Холод заявил, что из-за повышенного спроса в России выросли цены на сельдь. По его словам, эта рыба подорожала в том числе на фоне инфляционных издержек.

