Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов инициировал проверку законности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ответ на многочисленные жалобы граждан и сообщения в СМИ, сообщила пресс-служба ведомства. Рост платежей за ЖКУ начался с 1 июля и вызвал общественный резонанс.

Краснов поручил прокурорам изучить действия региональных властей и коммунальных предприятий, чтобы выявить возможные нарушения. Особое внимание уделят пресечению попыток включать в тарифы необоснованные расходы.

По данным ведомства, средняя индексация тарифов по стране составила 11,9%, однако в некоторых регионах счета за услуги ЖКХ выросли значительно сильнее. Прокуроры намерены оперативно реагировать на выявленные нарушения и принимать меры для защиты прав граждан.

Ранее генпрокурор России в ходе личного приема граждан назвал бездушием отмену выплат семьям участников СВО в Забайкалье. Краснов назвал помощь родным бойцов спецоперации первостепенной задачей властей. Генпрокурор признался, что ему сложно понять отмену выплат.