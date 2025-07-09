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09 июля 2025 в 15:05

Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры

Краснов инициировал проверку законности повышения тарифов ЖКУ с 1 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов инициировал проверку законности повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ответ на многочисленные жалобы граждан и сообщения в СМИ, сообщила пресс-служба ведомства. Рост платежей за ЖКУ начался с 1 июля и вызвал общественный резонанс.

Краснов поручил прокурорам изучить действия региональных властей и коммунальных предприятий, чтобы выявить возможные нарушения. Особое внимание уделят пресечению попыток включать в тарифы необоснованные расходы.

По данным ведомства, средняя индексация тарифов по стране составила 11,9%, однако в некоторых регионах счета за услуги ЖКХ выросли значительно сильнее. Прокуроры намерены оперативно реагировать на выявленные нарушения и принимать меры для защиты прав граждан.

Ранее генпрокурор России в ходе личного приема граждан назвал бездушием отмену выплат семьям участников СВО в Забайкалье. Краснов назвал помощь родным бойцов спецоперации первостепенной задачей властей. Генпрокурор признался, что ему сложно понять отмену выплат.

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