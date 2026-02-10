Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 08:30

Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS

Военэксперт Кнутов: эшелонированная система ПВО защитит РФ от обстрелов HIMARS

ПВО ПВО Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Эшелонированная система противовоздушной обороны защитит российские регионы от обстрелов РСЗО HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он предложил использовать опыт СССР по созданию плотной зоны огневого поражения.

Надо увеличивать количество наших «Панцирей» и «Буков», за счет этого создавая более плотную зону поражения с перекрытиями и дублированием. В СССР, когда размещали зенитно-ракетные комплексы различной дальности, предусматривалось создание эшелонированной системы поражения. Один дивизион должен был перекрывать другой, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что из-за высокой точности ракет HIMARS зенитные ракетные комплексы будут самым эффективным средством борьбы с этой угрозой. По его словам, у российской армии есть необходимые системы поражения.

HIMARS имеют дальность до 80 километров и летят по баллистической траектории. Мы по ним работаем. Средства поражения имеются. Вопрос в том, что удары носят массированный характер. Главная особенность HIMARS в том, что пусковая установка уезжает после выстрела. Ей не нужно ждать, когда ракета долетит до цели. Точность поражения у них очень высокая. Поэтому здесь подходит использование только зенитно-ракетных комплексов, борьба только количеством, — резюмировал Кнутов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что воронка от реактивного снаряда осталась на территории одного из заводов в регионе после атаки Вооруженных сил Украины. Предварительно, разрушения оставил боеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия
ВСУ
СВО
HIMARS
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
«Хороший контент»: фигуристка оценила шансы Гуменника в короткой программе
Врачи в Приморье спасли девочку, которую отец ударил ножом в сердце
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.