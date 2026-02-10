Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS

Эшелонированная система противовоздушной обороны защитит российские регионы от обстрелов РСЗО HIMARS, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он предложил использовать опыт СССР по созданию плотной зоны огневого поражения.

Надо увеличивать количество наших «Панцирей» и «Буков», за счет этого создавая более плотную зону поражения с перекрытиями и дублированием. В СССР, когда размещали зенитно-ракетные комплексы различной дальности, предусматривалось создание эшелонированной системы поражения. Один дивизион должен был перекрывать другой, — объяснил Кнутов.

Военэксперт подчеркнул, что из-за высокой точности ракет HIMARS зенитные ракетные комплексы будут самым эффективным средством борьбы с этой угрозой. По его словам, у российской армии есть необходимые системы поражения.

HIMARS имеют дальность до 80 километров и летят по баллистической траектории. Мы по ним работаем. Средства поражения имеются. Вопрос в том, что удары носят массированный характер. Главная особенность HIMARS в том, что пусковая установка уезжает после выстрела. Ей не нужно ждать, когда ракета долетит до цели. Точность поражения у них очень высокая. Поэтому здесь подходит использование только зенитно-ракетных комплексов, борьба только количеством, — резюмировал Кнутов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что воронка от реактивного снаряда осталась на территории одного из заводов в регионе после атаки Вооруженных сил Украины. Предварительно, разрушения оставил боеприпас реактивной системы залпового огня HIMARS.